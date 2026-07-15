Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές ενθουσιασμού έζησε η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί της Γαλλίας, αποτέλεσμα που έστειλε τη «La Roja» στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν όλοι μαζί τον ημιτελικό και δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την πρόκριση. Αφήνοντας στην άκρη το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο, πανηγύρισαν τα γκολ της Ισπανίας με χειροκροτήματα, αγκαλιές και επευφημίες.

Advertisement

Advertisement

Νωρίτερα, η βασιλική οικογένεια είχε δώσει το «παρών» στην τελετή απονομής των Βραβείων «Πριγκίπισσα της Χιρόνα». Αμέσως μετά, τα μέλη της φόρεσαν προσωποποιημένες λευκές εμφανίσεις της εθνικής Ισπανίας, με τα ονόματά τους και τον αριθμό 26, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ντάλας.

«Πάμε για τον τίτλο»

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι επίσημοι λογαριασμοί της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς το με μήνυμα στήριξης προς την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε.

«Η Ισπανία είναι στον τελικό! Αποδείξατε ξανά γιατί είστε μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε το τρόπαιο. Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε αυτή τη διαδρομή. Πάμε για τον τίτλο!», ανέφερε το μήνυμα.

Η Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.