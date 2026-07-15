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Ο Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Πόρο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 58ο λεπτό, μετά από συνεργασία με τον Όλμο.

Η Ισπανία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό της 19ης Ιουλίου, αναμένοντας τον νικητή του αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.

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Η πρωταθλήτρια Ευρώπης το έκανε και πάλι, όπως και πριν από 2 χρόνια. Οι Ισπανοί νίκησαν με 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 κι έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα επιχειρήσουν να ανέβουν για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής.

Πριν από δύο χρόνια, οι Ισπανοί νίκησαν τους Γάλλους στο Μόναχο για τα ημιτελικά του EURO 2024 και στη συνέχεια στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτή τη φορά, το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε υπέταξε τους “τρικολόρ” στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κράτησε στο μηδέν την καλύτερη επίθεση του Μουντιάλ και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή ή την Αγγλία.

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Το παιχνίδι ξεκίνησε με την κάθε ομάδα να προσπαθεί να μετρήσει τις δυνάμεις του αντιπάλου της και τους Γάλλους να δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να πάρουν πρωτοβουλίες και να είναι πιο επιθετικοί. Παρ’ όλα αυτά, οι Ισπανοί ήταν εκείνοι που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ και το έκαναν στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μία ανύποπτη φάση, ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι από το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ντιν. Το λάθος του αριστερού μπακ της Γαλλίας έδωσε την ευκαιρία στη “ρόχα” να πάρει κεφάλι στο σκορ χωρίς να ιδρώσει. Ο Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε τον Μενιάν, κάνοντας το 1-0 για τους Ισπανούς.

Μέχρι το σημείο αυτό, δεν υπήρχε κάποια σημαντική φάση. Η Γαλλία απείλησε στο 36′ με ατομική προσπάθεια του Μπαρκολά και μακρινό σουτ από τον ίδιο παίκτη, ενώ στο μισάωρο οι “τρικολόρ” έχασαν τον Σαλιμπά. Ο βασικός κεντρικός αμυντικός των Γάλλων έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού. Στο 38′ οι Ισπανοί έφθασαν κοντά στο δεύτερο γκολ, έπειτα από εξαιρετική ομαδική συνεργασία. Ο Όλμο πέρασε με τακουνάκι στον Πόρο, αυτός έκανε το γύρισμα για τον Ρουίθ, όμως οι Γάλλοι του πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα.

Η Γαλλία ήταν με την πλάτη στον τοίχο και θέλει να ανεβάσει τις γραμμές της και να αυξήσει την πίεσή της από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, σε συνδυασμό με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε από νωρίς ο Ντεσάν, προκειμένου να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Οι “τρικολόρ” ήθελαν το γκολ, αλλά οι Ισπανοί ήταν αυτοί που το βρήκαν τελικά, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πόρο ανέβηκε από τα δεξιά και συνεργάστηκε υπέροχα με τον Όλμο, με τον δεξιό μπακ της “ρόχα” να πλασάρει ιδανικά τον Μενιάν για το 2-0 της Ισπανίας στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρία λεπτά μετά, ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με φοβερή ενέργεια και οι Γάλλοι “πάγωσαν” ολοκληρωτικά, όμως άμεσα το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος.

ΓΚΟΛ: 22′ Ογιαρθάμπαλ (πεν.), 58′ Πόρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 9′ Ραμπιό, 86′ Εμπαπέ / 31′ Κουκουρέγια

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά (30′ Λακρουά), Ντιν (72′ Eρναντέζ), Τσουαμενί, Ραμπιό (46′ Κονέ), Ντεμπελέ, Ολίσε (72′ Σερκί), Μπαρκολά (57′ Ντουέ), Εμπαπέ.

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84′ Γιορέντε), Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ (78′ Πέδρι), Γιαμάλ, Όλμο (78′ Όλμο), Μπαένα (84′ Γουίλιαμς), Ογιαρθάμπαλ (74′ Τόρες).