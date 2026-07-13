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Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι τέσσερις Βρετανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους παγιδεύτηκε στις φλόγες, αγνοώντας τις επίσημες οδηγίες εκκένωσης.

Επιπλέον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν πεζή, αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους σε χωματόδρομο κοντά στην περιοχή Μπεντάρ.

Ο περιφερειακός υπουργός Αντόνιο Σανθ δήλωσε ότι η απόφαση των θυμάτων να ακολουθήσουν μη προτεινόμενες διαδρομές μετέτρεψε τη διαφυγή τους σε θανατηφόρο παγίδα.

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Σοκαριστικές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το σημείο της καταστροφικής πυρκαγιάς στην επαρχία Αλμερία της Ισπανίας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας και τις απέλπιδες προσπάθειες ανθρώπων να γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.

Ανάμεσα στα αποκαΐδια εντοπίστηκε ένα ολοσχερώς καμένο αυτοκίνητο, στο οποίο οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Βρετανοί πολίτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβάτες επιχείρησαν να διαφύγουν μέσω εναλλακτικής διαδρομής, αγνοώντας τις οδηγίες εκκένωσης των αρχών, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και μέχρι στιγμής ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 νεκρούς. Στον ίδιο χωματόδρομο, κοντά στην περιοχή Μπεντάρ, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν ακόμη πέντε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Όλα φαίνεται πως ακινητοποιήθηκαν όταν οι οδηγοί τους βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο που απέκοψε κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Παραμένει άγνωστο αν ο δρόμος κατέληγε σε αδιέξοδο ή αν αποκλείστηκε από τη φωτιά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για όσους βρέθηκαν εκεί.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα από τα καμένα οχήματα βρέθηκε στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο οδηγός επιχείρησε την τελευταία στιγμή να κάνει αναστροφή, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε παγιδευτεί.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός υπουργός Υγείας, Προεδρίας και Έκτακτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, επιβεβαίωσε ότι «δυστυχώς, η απόφαση ορισμένων ανθρώπων να ακολουθήσουν διαδρομές εκκένωσης διαφορετικές από αυτές που είχαν υποδείξει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετατράπηκε σε θανατηφόρο παγίδα», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, σε μία από τις περιπτώσεις ένα όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι πιθανολογείται ότι ήταν Βρετανοί, παγιδεύτηκε μέσα στη φωτιά. «Το τιμόνι τους βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά από αυτή που συνηθίζεται στην Ισπανία», σημείωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι επρόκειτο πιθανότατα για βρετανικό αυτοκίνητο.

Σε δεύτερο περιστατικό, επτά άνθρωποι εγκατέλειψαν τα οχήματά τους προσπαθώντας να σωθούν πεζή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. «Περπατούσαν, είχαν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους και πιθανότατα έψαχναν μια διέξοδο. Ωστόσο, είχαν ακολουθήσει μια διαδρομή διαφορετική από αυτή που είχαν υποδείξει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι συνέπειες ήταν τρομερές», είπε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπεντάρ, Άνχελ Φρανσίσκο Κολλάδο Φερνάντες, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως να απομακρυνθούν. «Επιμείναμε στους ανθρώπους που δεν ήθελαν να φύγουν ότι έπρεπε να το κάνουν», είπε.