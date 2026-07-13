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Η Ισπανία εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030 και αυτός να διεξαχθεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κάτι που θέλει και ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, φέρεται να να παίζει βασικό ρόλο στην υποψηφιότητα, σύμφωνα με την AS.

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Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πέρεθ έχει έρθει σε άμεση επαφή με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την τοποθεσία διεξαγωγής του τελικού.

Η AS αναφέρει ότι ο Ινφαντίνο προτιμά ο τελικός να γίνει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου λόγω της ιστορικής του σημασίας και της ισχυρής επαγγελματικής του σχέσης με τον Πέρεθ.

Το Μουντιάλ 2030 και ο στόχος της Ισπανίας

Η Ισπανία στοχεύει να διασφαλίσει ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, παρά τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες που συνδιοργανώνουν την τελική φάση.

Η FIFA δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την τοποθεσία διεξαγωγής του τελικού και η διοικητική αρχή αναμένεται να επιλέξει το στάδιο μόλις οριστικοποιηθεί η λίστα με τις πόλεις διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Το Σαντιάγο Μπερναμπέου φιλοξένησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, όπου η Ιταλία νίκησε τη Δυτική Γερμανία. Το Μουντιάλ του 2030 θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ τρεις εναρκτήριοι αγώνες θα διεξαχθούν σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη για την εκατονταετηρίδα του θεσμού.