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Υπάρχουν αναφορές ότι το ζευγάρι επιθυμεί να συνοδεύεται από τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε μια επίσκεψη που ενδέχεται να περιλαμβάνει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο.

Το Παλάτι εφαρμόζει ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κινδύνου και παρουσία μαρτύρων κατά τις συναντήσεις με τον πρίγκιπα Χάρι για την προστασία του θεσμού.

Οι βασιλικοί κύκλοι προσεγγίζουν κάθε επαφή με προσοχή, καθώς προηγούμενες ιδιωτικές συνομιλίες είχαν οδηγήσει σε δημόσιες αποκαλύψεις, δυσχεραίνοντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να στηρίξει τον μονάρχη, αν και δεν επιθυμεί την ενασχόληση με παλαιότερα παράπονα του ζεύγους.

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Στη Βρετανία αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα ο πρίγκιπας Χάρι, με αφορμή τις εκδηλώσεις των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ, σε μια επίσκεψη που ενδέχεται να σηματοδοτήσει ακόμη μία προσπάθεια προσέγγισης με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ‘.

Ο Δούκας του Σάσεξ θα ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι επιθυμεί να συνοδεύονται και από τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Αν αυτό τελικά συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η οικογένεια επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή της από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

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Τα δύο παιδιά δεν αναμένεται να εμφανιστούν σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ η Μέγκαν έχει προγραμματισμένες παρουσίες στο Βασιλικό Νοσοκομείο Τσέλσι και σε εκδήλωση των Invictus Games στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Μπέρμιγχαμ.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα αναμένεται νέα συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο, μετά την τελευταία τους επαφή τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως ένα πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις τους.

Παράλληλα, εκφράζονται προσδοκίες ότι ο μονάρχης θα έχει την ευκαιρία να δει ξανά τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, τα οποία είχε συναντήσει τελευταία φορά το 2022, κατά τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το πρωτόκολλο «διαχείρισης κινδύνου»

Σύμφωνα με την βασιλική αναλύτρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ, οι συνεργάτες του βασιλιά εφαρμόζουν εδώ και χρόνια ειδικό πρωτόκολλο κάθε φορά που πραγματοποιείται συνάντηση με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Ο Βασιλιάς και οι συνεργάτες του είναι αυτοί που έχουν σχεδιάσει προσεκτικά πώς να έρθουν σε επαφή με τον Πρίγκιπα Χάρι, συχνά διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν διακριτικοί μάρτυρες στην αίθουσα».

Όπως ανέφερε, «οι γραμματείς του Βασιλιά παραμένουν σε ετοιμότητα, έτοιμοι να παρέμβουν εάν μια συζήτηση γίνει άβολη ή υποβληθεί ένα δύσκολο αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση τερματίζουν τη συνάντηση, υπενθυμίζοντας στον Βασιλιά ότι η επόμενη δέσμευσή του απαιτεί επιπλέον χρόνο και ότι πρέπει να φύγει».

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Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ακόμη και το προσωπικό που σερβίρει τσάι μπορεί να παραμένει διακριτικά στον χώρο, λειτουργώντας ως επιπλέον μάρτυρας της συζήτησης.

Σύμφωνα με την αναλύτρια, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ήδη από την περίοδο πριν από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

«Προστασία του θεσμού»

Η Σκόφιλντ υποστήριξε ότι πλέον το Παλάτι αντιμετωπίζει τις επαφές με τον πρίγκιπα Χάρι με βασική προτεραιότητα την προστασία του θεσμού.

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«Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ προσεγγίζει πλέον κάθε αλληλεπίδραση με τον Πρίγκιπα Χάρι υπό το πρίσμα της προστασίας του θεσμού και όχι της διατήρησης της σχέσης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι εντός των βασιλικών κύκλων υπάρχει η πεποίθηση πως αρκετές ιδιωτικές συνομιλίες στο παρελθόν ακολούθησαν δημόσιες αποκαλύψεις ή διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων, γεγονός που έχει καταστήσει δύσκολη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

«Η εμπειρία του παρελθόντος έχει διδάξει στο Παλάτι να προσεγγίζει κάθε προτεινόμενη συνάντηση με προσοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο ρόλος της βασίλισσας Καμίλα

Η βασιλική αναλύτρια σχολίασε και τις πληροφορίες που θέλουν τη βασίλισσα Καμίλα να επιθυμεί να βρίσκεται παρούσα στη συνάντηση.

«Ξέρω ότι η βασίλισσα Καμίλα δεν έχει ιδιαίτερη όρεξη να ασχοληθεί με τον Χάρι και τη Μέγκαν. Θα υποστηρίξει όμως τον βασιλιά όποτε της το ζητήσει, αλλά δεν βλέπει καμία αξία στην επανεξέταση παλιών παραπόνων».

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι ο βασιλιάς Κάρολος αποφεύγει συστηματικά συζητήσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα ή άλλα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικογενειακά θέματα.

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Με πληροφορίες από pagesix.com και aol.com

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