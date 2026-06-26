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Τα Ανάκτορα θα συνεχίσουν να φιλοξενούν επίσημες τελετές, ενώ θα διευρυνθεί η πρόσβαση του κοινού στους χώρους τους.

Ο μονάρχης κατέβαλε εθελοντικά 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για το οικονομικό έτος 2024/25, κατατασσόμενος στους 100 μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας.

Η κρατική επιχορήγηση προς τον βασιλιά αναμένεται να αυξηθεί στα 137,9 εκατ. λίρες το 2026/27, πριν μειωθεί στα 100 εκατ. λίρες για την επόμενη περίοδο.

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Αλλαγή σελίδας για τη βρετανική μοναρχία σηματοδοτεί η απόφαση του βασιλιά Καρόλου Γ΄ να μην εγκατασταθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς και δαπανηρής ανακαίνισής τους το 2027, βάζοντας τέλος σε μια παράδοση σχεδόν 200 ετών.

Την ίδια στιγμή, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και τα στοιχεία για τους φόρους που κατέβαλε ο μονάρχης, τα οποία ανέρχονται σε 12,9 εκατ. λίρες για το οικονομικό έτος 2024/25.

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Ο Κάρολος θα συνεχίσει να διαμένει στο Clarence House στο κεντρικό Λονδίνο, παρά την ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης ύψους 369 εκατ. λιρών στο εμβληματικό παλάτι. Οι εργασίες, που ξεκίνησαν το 2017, περιλαμβάνουν εκτεταμένες αναβαθμίσεις σε ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και συστήματα θέρμανσης.

Σύμφωνα με το παλάτι, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα παραμείνουν το επίσημο κέντρο της μοναρχίας, φιλοξενώντας τελετές και υποδοχές ξένων ηγετών, ενώ ο βασιλιάς θα διατηρεί ιδιωτικά διαμερίσματα για περιστασιακή χρήση. Παράλληλα, ανακοινώθηκε διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού στο παλάτι, το οποίο επισκέπτονται ετησίως περίπου 700.000 άτομα.

Πηγη: Reuters

Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα οι φόροι του βασιλιά

Παρότι η βρετανική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τον μονάρχη να καταβάλλει φόρο εισοδήματος, φόρο υπεραξίας ή φόρο κληρονομιάς, ο Κάρολος –όπως και η μητέρα του από το 1993– επιλέγει να πληρώνει φόρους σε εθελοντική βάση.

Για πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι κατέβαλε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για το οικονομικό έτος 2024/25, γεγονός που τον κατατάσσει μεταξύ των 100 μεγαλύτερων φορολογουμένων στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον Τσάλμερς, ο βασιλιάς είχε πληρώσει ακόμη 11,7 εκατ. λίρες το 2023/24, ενώ συνολικά έχει καταβάλει περισσότερα από 30 εκατ. λίρες από τότε που ανέβηκε στον θρόνο, το 2022.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ διαθέτει σημαντικά ιδιωτικά έσοδα από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τα οποία εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 25,2 εκατ. λίρες το 2025/26, ενώ παράλληλα επωφελείται και από επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνει τη Sovereign Grant, την κρατική επιχορήγηση που καλύπτει το κόστος προσωπικού, τη συντήρηση των ανακτόρων και τις επίσημες μετακινήσεις. Για το 2026/27 το ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 137,9 εκατ. λίρες.

Από το 2027/28, ωστόσο, θα μειωθεί στα 100 εκατ. λίρες, κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του μονάρχη, παραμένοντας σε αυτό το επίπεδο έως το 2031/32. Σύμφωνα με τον Τζέιμς Τσάλμερς, η κρατική χρηματοδότηση δεν είναι ανεξέλεγκτη, καθώς υπόκειται σε μηχανισμούς ελέγχου και αναλογικότητας.