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Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από τα οικονομικά της μοναρχίας, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αναμένεται να δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τα προσωπικά του φορολογικά στοιχεία.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα επιβεβαίωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία μονάρχης που προχωρά σε τέτοια δημοσιοποίηση, αποκαλύπτοντας τον προσωπικό φορολογικό του λογαριασμό. Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας γύρω από τον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας.

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Εκπρόσωπος του Παλατιού ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του βασιλιά και εντάσσεται στις αλλαγές που προωθούνται από την ανάληψη του θρόνου το 2022.

Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι να παρουσιαστούν τα βασιλικά οικονομικά με μεγαλύτερη σαφήνεια και προσβασιμότητα για το κοινό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του θεσμού.

Πηγή: Reuters

Δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων και αυξημένος έλεγχος στη μοναρχία

Τα φορολογικά στοιχεία του βασιλιά Καρόλου Γ΄ αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, ταυτόχρονα με τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας γύρω από τα οικονομικά του θεσμού.

Παρότι οι Βρετανοί μονάρχες απαλλάσσονται νομικά από την καταβολή φόρου εισοδήματος, φόρου υπεραξίας και φόρου κληρονομιάς, από το 1993 έχει καθιερωθεί η οικειοθελής πληρωμή φόρου εισοδήματος και κεφαλαιουχικών κερδών από τον εκάστοτε μονάρχη. Ο Κάρολος θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία βασιλιάς που δημοσιοποιεί επίσημα τον προσωπικό φορολογικό του λογαριασμό.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε περίοδο αυξημένου δημόσιου ελέγχου για τα οικονομικά της μοναρχίας, μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Επιπλέον, πρόσφατες εκθέσεις για τα ιδιωτικά του εισοδήματα και τη χρήση βασιλικών ακινήτων έχουν εντείνει τη συζήτηση για διαφάνεια και λογοδοσία.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)