Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε για ιδιωτική ακρόαση στο κάστρο του Ουίνδσορ ο βασιλιάς Κάρολος το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Τη συνάντηση επιβεβαίωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στο Λονδίνο από την Κυριακή. Κατά την παραμονή του στη βρετανική πρωτεύουσα είχε ήδη συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Εμάνουελ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μερτς, με αντικείμενο τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Advertisement

Advertisement

🇺🇦 The President of Ukraine visited The King this afternoon at Windsor Castle pic.twitter.com/QGuCkoWEpS — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, ο Βρετανός μονάρχης έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς το Κίεβο, ενώ στο παρελθόν έχει συναντηθεί και με Ουκρανούς πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ηγούνται της πρωτοβουλίας του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη υπογράψει κοινή δήλωση πρόθεσης για πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Geo News