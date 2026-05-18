Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο τραγικός θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Κιάρα Σάλιβαν, μέλους του επίλεκτου σώματος King’s Troop Royal Horse Artillery, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από το άλογό της κατά τη διάρκεια του Royal Windsor Horse Show, το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαίου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα περίπου στις 7 το απόγευμα, λίγο μετά την αποχώρησή της από την αρένα όπου είχε λάβει μέρος σε επίδειξη παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ’. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών και την παροχή πρώτων βοηθειών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της στο σημείο.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης τόσο στον στρατό όσο και στον χώρο της ιππασίας. Ο πατέρας της, Πατ Σάλιβαν, την αποχαιρέτησε με μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη φράση: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ». Η μητέρα της, Γουέντι, ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας πως «έκανε αυτό που αγαπούσε».

Ο διοικητής της μονάδας της περιέγραψε την Κιάρα, γνωστή στους συναδέλφους της ως «Sully», ως μια χαρισματική παρουσία με μεταδοτική ενέργεια και αφοσίωση στους συναδέλφους της. Τη χαρακτήρισε εξαιρετική στρατιωτικό και αναβάτρια, υπογραμμίζοντας πως από μικρή ηλικία είχε αφιερωθεί στην ιππασία και είχε συμμετάσχει σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων πριν ενταχθεί στον στρατό. Η φυσική της γενναιότητα, όπως ανέφερε, την έκανε συχνά να αναλαμβάνει τα πιο απαιτητικά άλογα της μονάδας.

Soldier's fatal fall at Royal Windsor Horse Show stuns King Charles.

A tragic accident occurred in front of King Charles III during a military demonstration in Windsor on Friday: a soldier fell from his horse & suffered such serious injuries that he died on the scene. pic.twitter.com/epe5ogeiHL — Blanche Victoria (@tammytabby) May 18, 2026

Η Σάλιβαν δεν ξεχώριζε μόνο για τις ιππικές της ικανότητες, αλλά και για τη συνολική της παρουσία στον στρατό. Ήταν δραστήρια στον αθλητισμό, αφοσιωμένη στη φυσική κατάσταση και σημαντική υποστηρίκτρια νεότερων στρατιωτών ως εκπαιδεύτρια. Πρόσφατα είχε αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Regimental Riding Instructor και συμμετείχε στην εκπαίδευση στρατιωτικών αλόγων και νέων αναβατών.

Είχε ενταχθεί στον βρετανικό στρατό τον Νοέμβριο του 2020 και στο King’s Troop Royal Horse Artillery τον Ιούνιο του 2021. Κατά τη θητεία της συμμετείχε σε σημαντικές τελετουργικές αποστολές, όπως οι βασιλικοί χαιρετισμοί πυροβολικού στο Hyde Park και στο Green Park, η κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022 και η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ το 2023.

The show ended with a display by the Royal Horse Artillery. As they were leaving the arena, 1 of the horses tripped and fell. It was announced today that the horse is OK but that one of the soldiers had passed away although it is not yet clear what happened. pic.twitter.com/otisa3AOMo — Rock Lobster (@MissWittank) May 16, 2026

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι «βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος» από τον θάνατό της και θα επικοινωνήσει προσωπικά με την οικογένειά της για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του. Τη στιγμή του δυστυχήματος, ο ίδιος και μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της διοργάνωσης, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, τη Διεύθυνση Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας και τους διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show.

