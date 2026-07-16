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Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται πως αντιμετώπισε με χιούμορ την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον χθεσινό ημιτελικό του Μουντιάλ, κάνοντας ένα σχόλιο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, ο Βρετανός μονάρχης επισκέφθηκε σήμερα 16 Ιουλίου τη ζυθοποιία Hall & Woodhouse, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυσή της.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε το Παλάτι στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, το βασιλικό ζεύγος εμφανίζεται πίσω από την μπάρα της ζυθοποιίας, με τον βασιλιά Κάρολο όχι μόνο να απολαμβάνει μια μπύρα, αλλά και να γεμίζει μόνος του το ποτήρι του.

Με αφορμή την ήττα της Αγγλίας με 2-1 από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κάρολος σχολίασε με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού: «Είναι μια καλή μέρα για να “πνίξουμε” μερικές λύπες», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους και έντονη κινητικότητα στα social media.

King Charles said it was may be ‘a good day to drown a few sorrows,’ a day after England's World Cup semi-final loss to Argentina https://t.co/uIqjF6DmQo pic.twitter.com/e886Xfz2Yk — Reuters (@Reuters) July 16, 2026

Η Hall & Woodhouse Badger ιδρύθηκε το 1777 και σήμερα διοικείται από την έβδομη και όγδοη γενιά της ίδιας οικογένειας. Η ανεξάρτητη περιφερειακή ζυθοποιία παράγει περισσότερα από δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας ετησίως, μέσω των δύο εμπορικών σημάτων της, Badger και Outland.