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Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέδωσαν ειρωνικά τη συχνή εναλλαγή πρωθυπουργών στην τύχη του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Από την άνοδό του στον θρόνο το 2022, ο βασιλιάς Κάρολος έχει συνεργαστεί με τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μακρόχρονη βασιλεία της Ελισάβετ Β’, η οποία προσέφερε σταθερότητα επί επτά δεκαετίες.

Παρά τη συνταγματική ουδετερότητα του μονάρχη, η δημόσια εικόνα του συνδέεται πλέον με την πολιτική αστάθεια της εποχής.

Ο Κάρολος Γ’ αποτελεί τον πρώτο Βρετανό μονάρχη της σύγχρονης περιόδου που βιώνει την ταχύτατη εναλλαγή ηγεσιών και κυβερνητικών σχημάτων.

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Στη Βρετανία, οι πολιτικές εξελίξεις συνήθως αναλύονται μέσα από αριθμούς, ισορροπίες εξουσίας και κομματικές συγκρούσεις. Στην εποχή όμως των social media, η πραγματικότητα αποκτά συχνά διαφορετικούς κανόνες ερμηνείας. Και αυτή τη φορά, το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο δεν ήταν ένας πολιτικός αλλά ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος Γ’.

Η εικόνα του Κιρ Στάρμερ να ανακοινώνει την παραίτησή του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ στις 22 Ιουνίου 2026 πυροδότησε νέο κύμα σχολιασμού για τη διαρκή πολιτική αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα σε λίγα λεπτά, στα φόρουμ, στο X και στο TikTok κυριάρχησε μια λέξη: «γκαντέμης».

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Για αρκετούς χρήστες, η συνεχής εναλλαγή κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια δεν εξηγείται από εσωκομματικές συγκρούσεις, οικονομικές πιέσεις ή τη φθορά της εξουσίας, αλλά… από την τύχη του μονάρχη. «Τέταρτος πρωθυπουργός σε τέσσερα χρόνια βασιλείας; Είναι επίσημα κατάρα», έγραφαν αναρτήσεις που έγιναν viral, συνοδευόμενες από memes με τον Κάρολο να υποδέχεται διαρκώς νέους ηγέτες μέσα από μια περιστρεφόμενη πόρτα στο παλάτι.

Προφανώς, ο Βρετανός μονάρχης δεν έχει καμία πολιτική εμπλοκή. Η συνταγματική μοναρχία επιβάλλει αυστηρή ουδετερότητα και ο Κάρολος ακολουθεί πιστά αυτόν τον κανόνα. Ωστόσο, η δημόσια εικόνα λειτουργεί συχνά συμβολικά και οι συγκρίσεις με τη μητέρα του είναι αναπόφευκτες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ έμεινε στον θρόνο για επτά δεκαετίες, διασχίζοντας ιστορικές περιόδους που εκτείνονταν από τον Ψυχρό Πόλεμο και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου μέχρι την εποχή του TikTok και της οικονομίας των δημιουργών περιεχομένου. Στα 70 χρόνια της βασιλείας της συνεργάστηκε συνολικά με 15 πρωθυπουργούς, κατά μέσο όρο έναν κάθε 4,6 χρόνια. Η παρουσία της λειτουργούσε ως σταθερό σημείο αναφοράς σε μια χώρα που άλλαζε.

Ο Κάρολος, αντίθετα, δείχνει να βασιλεύει σε μια περίοδο συνεχούς πολιτικής επιτάχυνσης. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα έχει ήδη δει τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς να περνούν από το Μπάκιγχαμ. Ο μέσος χρόνος παραμονής τους περιορίζεται περίπου στους έντεκα μήνες.

Η αρχή έγινε σχεδόν συμβολικά. Η Λιζ Τρας είχε λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την Ελισάβετ μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της. Λίγο αργότερα, η ίδια μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά memes της βρετανικής ιστορίας.

Η Daily Star δημιούργησε μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση όπου ένα απλό μαρούλι τοποθετήθηκε δίπλα στη φωτογραφία της πρωθυπουργού με το ερώτημα: «Θα αντέξει περισσότερο ένα μαρούλι εκτός ψυγείου από τη θητεία της Τρας;».

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Το πείραμα εξελίχθηκε σε πολιτισμικό γεγονός. Το μαρούλι απέκτησε χαρακτηριστικά προσώπου, βρετανικές σημαίες και την περίφημη κούπα με το σύνθημα «Keep Calm and Carry On». Περισσότεροι από 12.000 θεατές παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση μέχρι τη στιγμή που η Τρας ανακοίνωσε την παραίτησή της. Όταν το κοινό ξεπέρασε τις 21.000 θεάσεις, ακούστηκε το «God Save the King» και η εικόνα της πρώην πρωθυπουργού απομακρύνθηκε από το πλάνο, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Το μαρούλι άντεξε περισσότερο από τη Λιζ Τρας».

Ο Κάρολος τότε βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώτη μεγάλη πολιτική κρίση της βασιλείας του σχεδόν αμέσως μετά την άνοδό του στον θρόνο. Ακολούθησε ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος επιχείρησε να αποκαταστήσει την εικόνα των Συντηρητικών πριν οδηγηθεί σε εκλογική ήττα το 2024. Έπειτα ήρθε ο Κιρ Στάρμερ, με την υπόσχεση σταθερότητας και επανεκκίνησης. Όμως ούτε αυτή η περίοδος αποδείχθηκε μακρόβια.

Για πολλούς αναλυτές και μέσα όπως το Vanity Fair, η ειρωνεία είναι προφανής: ο άνθρωπος που περίμενε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να γίνει βασιλιάς, καλείται να κυβερνήσει συμβολικά μια εποχή όπου τίποτα δεν μοιάζει σχεδιασμένο για διάρκεια.

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Όχι, ο Κάρολος δεν είναι γκαντέμης. Αλλά ίσως είναι ο πρώτος Βρετανός μονάρχης της σύγχρονης εποχής που θα μείνει στην ιστορία όχι για τη σταθερότητα της βασιλείας του, αλλά για την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι πρωθυπουργοί γύρω του.