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Έπειτα από πολυετή απόσταση και έντονες φήμες γύρω από τις σχέσεις τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, σε μια αυστηρά ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση.

Το ταξίδι οργανώθηκε υπό άκρα μυστικότητα

Η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά της, ύστερα από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το αν θα πραγματοποιούσε το ταξίδι. Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ήδη μεταβεί στη Βρετανία λίγες ημέρες νωρίτερα, ενώ η σύζυγός του και τα παιδιά τους έφτασαν αργότερα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η οικογένεια έγινε δεκτή από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Highgrove House, με το Παλάτι να επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση, χωρίς την παρουσία μέσων ενημέρωσης ή τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών.

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ολόκληρη η οικογένεια του Χάρι βρίσκεται μαζί στη Βρετανία, ενώ αποτελεί και μια σπάνια ευκαιρία για τον βασιλιά να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του.

Η Μέγκαν παραμένει εκτός δημόσιων εμφανίσεων

Παρά την παρουσία της στη Βρετανία, η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε να μη συμμετάσχει σε καμία δημόσια εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει μακριά από το επίσημο πρόγραμμα του πρίγκιπα Χάρι και δεν θα δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ.

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Το ταξίδι φαίνεται πως οργανώθηκε την τελευταία στιγμή, αφού αρχικά είχε αλλάξει ο σχεδιασμός λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Ο Χάρι φέρεται να εξασφάλισε ιδιωτική φύλαξη για την οικογένειά του, γεγονός που επέτρεψε τελικά την άφιξη της Μέγκαν και των δύο παιδιών στη Βρετανία και την πραγματοποίηση της πολυσυζητημένης οικογενειακής συνάντησης.