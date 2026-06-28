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Ανάλυση του BBC καταδεικνύει ότι οι πτήσεις του προέδρου της FIFA παρήγαγαν περίπου 516 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.

Το αποτύπωμα άνθρακα των συγκεκριμένων μετακινήσεων αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 78 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές αερίων.

Η FIFA έχει δεσμευτεί επίσημα για την εφαρμογή στρατηγικής βιωσιμότητας και προστασίας του κλίματος στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο ακριβής υπολογισμός των εκπομπών ανά επιβάτη παραμένει ανέφικτος, καθώς δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση.

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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει παρακολουθήσει 24 αγώνες σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, διανύοντας χιλιάδες μίλια με αεροπλάνο.

Πόσο ενεργοβόρες είναι οι μετακινήσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο

Το τουρνουά διεξάγεται σε τρεις χώρες –τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό– με 16 πόλεις-οικοδεσπότες, ενώ οι αγώνες είναι περισσότεροι, καθώς η φάση των ομίλων έχει επεκταθεί. Στη στρατηγική της FIFA για τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο πρόεδρος δήλωσε: «Είτε πρόκειται για το κλίμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ασθένειες ή τις αναπηρίες, είμαστε αποφασισμένοι να παίξουμε τον ρόλο που μας αναλογεί».

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Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του BBC, ένα ιδιωτικό τζετ, που συνδέεται με τη FIFA και τον Ινφαντίνο–, και πραγματοποίησε 27 πτήσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά «μαρτύρησε» ότι τα ταξίδια ισοδυναμούν με το αποτύπωμα άνθρακα 78 ανθρώπων κατά μέσο όρο για έναν ολόκληρο χρόνο.

Reuters

Ο Ινφαντίνο έχει παρακολουθήσει κατά μέσο όρο δύο αγώνες την ημέρα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του τουρνουά, συχνά σε πόλεις που απέχουν εκατοντάδες μίλια μεταξύ τους. Κάποιες μέρες χρειάστηκε να πραγματοποιήσει έως και τρεις ξεχωριστές πτήσεις.

Ο φωτογραφικός φακός έχει απαθανατίσει τον πρόεδρο της FIFA να χρησιμοποιεί ένα τζετ της Qatar Airways Executive πριν από αυτό το τουρνουά και έχει μεταδοθεί ότι πετάει με ένα Gulfstream G650ER σε αυτή τη διοργάνωση.

Η μεγαλύτερη πτήση που έχει κάνει ο Ινφαντίνο τις πρώτες δύο εβδομάδες ήταν 2.800 μίλια (4.507 χλμ.) – από το Βανκούβερ στο Μαϊάμι στις 13 Ιουνίου – αφού παρακολούθησε τον αγώνα Αυστραλίας-Τουρκίας.

Η ανάλυση του BBC ότι συνολικά το ιδιωτικό του τζετ έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 31.144 μίλια (50.122 χλμ.) και έχει περάσει περισσότερες από 66 ώρες στον αέρα από την έναρξη του Μουντιάλ και μέχρι και τις 27 Ιουνίου.

Τα ταξίδια με ιδιωτικό τζετ αποτελούν τον τρόπο μετακίνησης με τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

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Το Gulfstream G650ER, το αεροσκάφος που εκτιμάται ότι χρησιμοποιεί ο Ινφαντίνο, έχει μέση κατανάλωση καυσίμου περίπου 1.817 λίτρα ανά ώρα – πράγμα που σημαίνει ότι τα ταξίδια του κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων παρήγαγαν περίπου 516 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), με βάση τους συντελεστές μετατροπής αερίων του θερμοκηπίου της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο παγκόσμιος μέσος όρος ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά άτομο ανέρχεται σε 6,56 t CO2e, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι τα ταξίδια του προέδρου της FIFA παρήγαγαν, περίπου την ίδια ποσότητα CO2e που θα παρήγαγαν περίπου 78 άτομα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Το αεροπλάνο έχει χωρητικότητα έως 19 άτομα και, καθώς παραμένει άγνωστο πόσα άτομα επέβαιναν σε κάθε πτήση, είναι αδύνατον να υπολογιστούν οι ακριβείς εκπομπές ανά επιβάτη.

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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, ο παγκόσμιος μέσος όρος ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά άτομο είναι 6,56 τόνοι CO2e. Επομένως, εκτιμάται ότι οι μετακινήσεις του Ινφαντίνο παρήγαγαν σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων περίπου την ποσότητα CO2e που θα παρήγαγαν 78 άνθρωποι μέσα σε ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Το αεροσκάφος έχει χωρητικότητα έως 19 άτομα και δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν σε κάθε πτήση, επομένως δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός των εκπομπών ανά επιβάτη.