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Σε συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό, ένα 24ωρο πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, με θέμα την παρουσίαση του νέου φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, αστειεύτηκε με την εθνική Ιταλίας και την συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Η εθνική Ιταλίας μετά το 2014 δεν έχει παίξει ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε σε αυτή την απουσία: «Με 64 ομάδες, η Ιταλία πιθανότατα θα προκριθεί. Ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε τις 228…».

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Η ατάκα αυτή προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία.

Πάντως η FIFA δεν αποκλείει οι 48 ομάδες να γίνουν άμεσα 64 όπως έχει προτείνει και η CONMEBOL ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.