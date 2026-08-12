Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ομοσπονδίες UEFA, CONCACAF και AFC συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επιδιώκοντας την αντικατάσταση του τρέχοντος συστήματος της FIFA.

Οι τρεις οργανισμοί συντάσσουν έγγραφο πολιτικής για τον μελλοντικό ρόλο και τη δομή της FIFA, αντιδρώντας στην άρνηση του Τζιάνι Ινφαντίνο να αποδεχθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η πρωτοβουλία εξετάζει τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών αποθεματικών της FIFA και θέτει ερωτήματα για το μοντέλο διακυβέρνησης του οργανισμού.

Σε περίπτωση συνέχισης της αντιπαράθεσης, οι εμπλεκόμενες ομοσπονδίες προειδοποιούν για τη διοργάνωση νέων διαγωνισμών ή ακόμη και για το ενδεχόμενο μιας απόσχισης.

Το νέο πλαίσιο ενδέχεται να υιοθετηθεί από υποψήφιο που θα αμφισβητήσει την προεδρία του Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές.

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Οι αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό που θεωρούν ως σύστημα πελατειακών σχέσεων που έχει υιοθετήσει η FIFA από τότε που ο ίδιος αντικατέστησε τον Zεπ Μπλάτερ ως πρόεδρος πριν από 10 χρόνια.

Οι επανειλημμένες εκκλήσεις της UEFA, της CONCACAF και της Ασιατικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της διακυβέρνησης της FIFA έχουν αγνοηθεί από τον Ινφαντίνο από τότε που δημοσιοποιήθηκε, πριν από δύο εβδομάδες, το σχέδιό του να εκχωρήσει το 21% των δικαιωμάτων του Mουντιάλ, και φαίνεται πλέον ότι οι 3 ομοσπονδίες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους.

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Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στον Guardian ότι οι τρεις ομοσπονδίες εργάζονται για την εκπόνηση ενός εγγράφου πολιτικής που θα καταδείξει πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μέλλον ο παγκόσμιος οργανισμός.

Στους εμπλεκόμενους έχει δοθεί η εξουσία να θέσουν υπαρξιακά ερωτήματα, όπως ποιος ακριβώς θα πρέπει να είναι ο ρόλος της FIFA, πώς θα πρέπει να δομηθεί και ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να υιοθετηθεί. Η κατανομή των οικονομικών πόρων μεταξύ των ομοσπονδιών-μελών αποτελεί επίσης βασικό θέμα, ιδίως με γνώμονα τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των κεφαλαίων από τα αποθεματικά της FIFA, τα οποία εκτιμώνται στα 5 δισ. δολάρια.

Εάν ο Ινφαντίνο αρνηθεί να συμμετάσχει, τότε το νέο πλαίσιο είναι πιθανό να υιοθετηθεί από κάποιον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, ή θα μπορούσε ακόμη και να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια πιθανή απόσχιση.

Αφού εξέδωσαν τη Δευτέρα κοινή δήλωση, στην οποία ζητούσαν «ηγεσία που να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι να επιδιώκει να το εξουσιάζει», η UEFA, η CONCACAF και η AFC γνωστοποίησαν ότι έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τη διοργάνωση νέων διαγωνισμών, σε περίπτωση που η αντιπαράθεση με την ηγεσία της FIFA συνεχιστεί.

Ο Καναδός πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταγκλιάνι, θεωρείται αυτή τη στιγμή ο πιο πιθανός υποψήφιος που θα αμφισβητήσει την προεδρία του Ινφαντίνο – αν και, όπως δήλωσε στον Guardian τον Ιούνιο, προς το παρόν επικεντρώνεται στην επανεκλογή του ως προέδρου της Συνομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής το επόμενο έτος.