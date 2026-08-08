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Η FIFA αντέδρασε άμεσα στους ισχυρισμούς της Telegraph για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να απορρίπτει κατηγορηματικά όσα αποδίδονται στον πρόεδρό της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph, ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να διατηρούσε σχέση με εργαζόμενη της UEFA, την περίοδο που κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το βρετανικό Μέσο ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη προήχθη σε ανώτερη θέση, εξασφαλίζοντας σημαντική αύξηση στις αποδοχές της, ενώ κατά την αποχώρησή της έλαβε εξαψήφιο ποσό ως αποζημίωση.

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UEFA have confirmed that they are aware of an allegation that European football's governing paid off an alleged mistress of Gianni Infantino.



The Telegraph are reporting that while Infantino was general secretary at UEFA, a woman who was allegedly in a relationship with the now… pic.twitter.com/u42G3OHLS9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2026

Η FIFA τοποθετήθηκε επίσημα μετά από επικοινωνία με την Telegraph, διαψεύδοντας πλήρως τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και υπογραμμίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε καταγγελία εργαζομένου της FIFA ή της UEFA σχετικά με τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο.

«Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και είναι κατηγορηματικά αναληθείς. Οποιοσδήποτε υπαινιγμός για ακατάλληλη συμπεριφορά ή παραβίαση νόμων ή κανονισμών είναι δυσφημιστικός», ανέφερε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κανένας υπάλληλος της UEFA και της FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, επειδή δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό στο οποίο να εμπλέκεται. Όλες οι ενέργειες της εταιρείας που σχετίζονται με τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πακέτων αποχώρησης, έχουν πάντα εγκριθεί από τους αρμόδιους διευθυντές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς».