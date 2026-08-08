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Η FIFA απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους δυσφημιστικούς, ενώ η UEFA επιβεβαίωσε την καταβολή αποζημίωσης στην εν λόγω εργαζόμενη βάσει κανονισμών.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο δέχεται πιέσεις για την αποτυχία εμπορικών σχεδίων σχετικά με το Μουντιάλ και για τη στενή πολιτική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Νορβηγική Ομοσπονδία ζήτησε επίσημα την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει απωλέσει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για τη διοίκηση του οργανισμού.

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους από τότε που ανέλαβε την προεδρία της FIFA το 2016. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μία μόνο υπόθεση. Η αποκάλυψη της βρετανικής Telegraph για φερόμενη σχέση του με εργαζόμενη της UEFA έρχεται την ώρα που ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δέχεται ήδη πυρά για τη διοίκησή του, το αποτυχημένο σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης του Μουντιάλ και την εξαιρετικά στενή σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. (Telegraph)

Η αποκάλυψη της Telegraph

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Σύμφωνα με την Telegraph, την περίοδο που ο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA φέρεται να διατηρούσε σχέση με γυναίκα που εργαζόταν στον οργανισμό. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη προήχθη σε διευθυντική θέση και αργότερα, όταν αποχώρησε, έλαβε εξαψήφιο ποσό.

Παράλληλα, η UEFA κάλυψε το κόστος σπουδών της για MBA. Η ίδια η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιβεβαίωσε στο Sky News ότι καταβλήθηκε «departure payment» και ότι πληρώθηκαν τα δίδακτρα για πρόγραμμα MBA, υποστηρίζοντας όμως ότι η καταβολή έγινε σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς αποχώρησης προσωπικού. (Sky News)

Η FIFA, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι ο Ινφαντίνο «αρνείται σθεναρά» τις καταγγελίες και ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός για ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραβίαση κανονισμών είναι δυσφημιστικός.

Η μεγάλη κρίση είχε ήδη αρχίσει από το Μουντιάλ

Η νέα υπόθεση δεν εμφανίζεται σε πολιτικό κενό. Ο Ινφαντίνο είχε ήδη προκαλέσει πρωτοφανή σύγκρουση στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με το σχέδιο δημιουργίας εμπορικού σχήματος στο οποίο ιδιώτες επενδυτές θα αποκτούσαν περίπου το 20% έναντι έως και 4,2 δισ. δολαρίων.

Το σχέδιο αφορούσε την εμπορική εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων της FIFA, μεταξύ των οποίων δικαιώματα που συνδέονται με το Μουντιάλ. Η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες αντέδρασαν σφοδρά, καταγγέλλοντας προβλήματα διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Ινφαντίνο τελικά υποχώρησε, εγκατέλειψε το σχέδιο και απολογήθηκε. (Reuters)

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Η ζημιά όμως είχε γίνει. Ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες άρχισαν να αποσύρουν τη στήριξή τους ενόψει της επόμενης εκλογής της FIFA, ενώ η Νορβηγική Ομοσπονδία προχώρησε ένα βήμα περισσότερο ζητώντας ευθέως την παραίτησή του.

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και μια σχέση που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται εδώ και καιρό και η ιδιαίτερα στενή δημόσια σχέση Ινφαντίνο–Ντόναλντ Τραμπ.

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Η εικόνα είχε αρχίσει να γίνεται ακόμη πιο έντονη από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 στις ΗΠΑ. Στον τελικό Τσέλσι–Παρί Σεν Ζερμέν, ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε στην απονομή και παρέμεινε πάνω στην εξέδρα ακόμη και την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι σήκωναν το τρόπαιο.

Ακολούθησε τον Αύγουστο του 2025 η παρουσίαση από τον Ινφαντίνο στον Τραμπ του τροπαίου του Μουντιάλ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην Ουάσινγκτον.

Αλλά η κίνηση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική συζήτηση ήρθε στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στην Ουάσινγκτον.

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Ο Ινφαντίνο απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο FIFA Peace Prize, ένα νέο βραβείο που είχε θεσπίσει η ίδια η FIFA. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Kennedy Center και ο Τραμπ παρέλαβε μετάλλιο και βραβείο από τα χέρια του προέδρου της FIFA.

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για το κατά πόσο η FIFA και ο πρόεδρός της διατηρούν την απαιτούμενη πολιτική ουδετερότητα.

Και μετά ήρθε η υπόθεση Μπαλογκούν

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Οι σχέσεις με τον Τραμπ επανήλθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Μουντιάλ, με την υπόθεση του Αμερικανού διεθνή Φόλαριν Μπαλογκούν.

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Η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Λίσε Κλάβενες συμπεριέλαβε μάλιστα στις αιτίες για τις οποίες θεωρεί ότι ο Ινφαντίνο πρέπει να φύγει τόσο το FIFA Peace Prize προς τον Τραμπ όσο και την ανατροπή της τιμωρίας του Μπαλογκούν μετά από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.

«Να παραιτηθεί τώρα»

Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης εσωτερικής διαμάχης.

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Η Λίσε Κλάβενες δήλωσε στις 7 Αυγούστου ότι ο Ινφαντίνο δεν διαθέτει πλέον την «θεσμική εμπιστοσύνη» που απαιτείται για να διοικήσει τη FIFA και ζήτησε ευθέως την παραίτησή του.

«Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Τζιάνι Ινφαντίνο», ήταν το μήνυμά της.

Την ίδια ώρα η UEFA δηλώνει ότι δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της προς τον πρόεδρο της FIFA, ενώ σύμφωνα με το Sky News εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι ακόμη και η απειλή μποϊκοτάζ μελλοντικών διοργανώσεων της FIFA. (Sky News)

Από πανίσχυρος, υπό αμφισβήτηση

Μέχρι πριν από λίγους μήνες ο Τζιάνι Ινφαντίνο έμοιαζε σχεδόν ακλόνητος. Είχε μετατρέψει τη FIFA σε έναν οικονομικό γίγαντα, είχε διευρύνει το Μουντιάλ στις 48 ομάδες και είχε οικοδομήσει ισχυρές πολιτικές συμμαχίες σε πολλές ηπείρους.

Τώρα όμως τα μέτωπα ανοίγουν το ένα μετά το άλλο.

Το σχέδιο των δισεκατομμυρίων για τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ κατέρρευσε. Μεγάλες ομοσπονδίες αποσύρουν τη στήριξή τους. Η Νορβηγία ζητά την παραίτησή του. Η σχέση του με τον Τραμπ αποτελεί πλέον αντικείμενο ανοικτής κριτικής. Και πάνω σε όλα αυτά προστίθεται τώρα η αποκάλυψη της Telegraph για όσα φέρονται να συνέβησαν στα χρόνια του στην UEFA.

Ο Ινφαντίνο αρνείται τις νέες καταγγελίες. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί.

Αλλά πολιτικά και ποδοσφαιρικά το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα μπορέσει να απαντήσει στη μία ή στην άλλη υπόθεση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο άνθρωπος που μέχρι πρόσφατα φαινόταν πανίσχυρος μπορεί πλέον να διατηρήσει αρκετή εμπιστοσύνη μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ώστε να παραμείνει στην κορυφή της FIFA.