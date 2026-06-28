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Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έγινε ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία, με το τελικό 3-3 να τα έχει όλα: ανατροπές, μεγάλα γκολ, καθυστερήσεις-φωτιά και πρόκριση και για τις δύο ομάδες. Η Αυστρία ολοκλήρωσε τον 10ο όμιλο στη δεύτερη θέση και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των «32», ενώ η Αλγερία πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες και θα βρει μπροστά της την Ελβετία.

Η Αυστρία μπήκε μπροστά στο σκορ στο 28’, όταν ο Αλάμπα βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Αρναούτοβιτς και εκείνος εκτέλεσε ψύχραιμα για το 0-1. Η Αλγερία, όμως, δεν λύγισε. Πίεσε, είχε δοκάρι με τον Τσαϊμπί στο 40’ και τελικά βρήκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Μπελγκαλί να κάνει ωραία ενέργεια και να γράφει το 1-1.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η ένταση ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Ο Σάμπιτσερ έκανε το 1-2 στο 55’, αλλά η απάντηση της Αλγερίας ήταν άμεση. Στο 60’, ο Αουάρ δημιούργησε από αριστερά και ο Ριγιάντ Μαχρέζ ισοφάρισε σε 2-2, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του.

Το πραγματικό θρίλερ, όμως, ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90+3’, ο Μαχρέζ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έκανε το 3-2, στέλνοντας την Αλγερία στα ουράνια και την Αυστρία στα σχοινιά. Κι όμως, η τελευταία λέξη ανήκε στους Ευρωπαίους. Στο 90+6’, ο Κάλαντζιτς σηκώθηκε στην περιοχή και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-3, ένα σκορ που έστειλε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση και άφησε εκτός συνέχειας το Ιράν.

Συνθέσεις

ΑΛΓΕΡΙΑ: Μπενμπότ, Μπελγκαλί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Χαντζάμ, Μάζα, Μπενταλέμπ, Αουάρ, Μαχρέζ, Τσαϊμπί, Γκουϊρί.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα, Εμβένε, Σέιβαλντ, Τσαβέρ Σλάγκερ, Σμιντ, Λάιμερ, Σάμπιτσερ, Αρναούτοβιτς.