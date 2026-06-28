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Η ισοπαλία μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας καθόρισε τις τελευταίες προκρίσεις, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Ιράν.

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις όπως το Πορτογαλία – Κροατία, το Βραζιλία – Ιαπωνία και το Γαλλία – Σουηδία.

Οι εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν καλούνται πλέον να διαχειριστούν την πίεση της διοργάνωσης, καθώς κάθε λάθος οδηγεί σε άμεσο αποκλεισμό από τη συνέχεια.

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Γράφει ο Τέρενς Κουΐκ

Οι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 πέρασαν ήδη στην ιστορία και πλέον αρχίζει το κυρίως πιάτο της διοργάνωσης: τα νοκ άουτ. Η πρώτη διοργάνωση των 48 ομάδων μπαίνει στη φάση των «32», με το ενδιαφέρον να ανεβαίνει απότομα, καθώς κάθε λάθος μπορεί να σημαίνει αποκλεισμό. Οι αγώνες της νέας αυτής φάσης είναι προγραμματισμένοι από την Κυριακή 28 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου.

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Η ολοκλήρωση των ομίλων σφραγίστηκε με δραματικό τρόπο, καθώς η ισοπαλία 3-3 της Αλγερίας με την Αυστρία έδωσε και στις δύο ομάδες το εισιτήριο για τους «32» και άφησε εκτός συνέχειας το Ιράν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Τα μεγάλα ζευγάρια

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει ασφαλώς το Πορτογαλία – Κροατία, ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει και χαρακτήρα «τελευταίου χορού» για δύο τεράστιες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το Βραζιλία – Ιαπωνία, με τη «σελεσάο» να θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει μάθει να δυσκολεύει τους μεγάλους.

Στα δυνατά ζευγάρια βρίσκονται επίσης το Ολλανδία – Μαρόκο, το Γαλλία – Σουηδία, αλλά και το Ισπανία – Αυστρία. Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αργεντινή φαίνεται να έχει θεωρητικά πιο βατό δρόμο, απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, που όμως ήδη έχει γράψει ιστορία με την παρουσία του στα νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα των «32»

Κυριακή 28 Ιουνίου

22:00 Νότια Αφρική – Καναδάς

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Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία – Σουηδία

04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ

19:00 Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη

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Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία

22:00 Ισπανία – Αυστρία

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία – Κροατία

06:00 Ελβετία – Αλγερία

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 Κολομβία – Γκάνα

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Το Μουντιάλ μπαίνει πλέον στη φάση όπου δεν υπάρχει περιθώριο για υπολογισμούς. Οι εκπλήξεις των ομίλων έχουν ήδη ανοίξει την όρεξη, οι μεγάλοι καλούνται να αποδείξουν ότι αντέχουν στην πίεση και οι «μικροί» ψάχνουν το δικό τους θαύμα. Από εδώ και πέρα, κάθε βράδυ μπορεί να γράψει ιστορία.