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Η ΕΠΟ με επιστολή προς την FIFA ενημέρωσε ότι αποσύρει την στήριξή της στο πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει τον εκλογών για την προεδρία της παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τη θητεία από το 2027 έως το 2031.

Το σχέδιο πώλησης των μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες του Τζιάνι Ινφαντίνο, μπορεί να μην προχώρησε, τον έφερε όμως σε μία πολύ δύσκολη θέση, με την UEFA να είναι σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί του και πολλές Ομοσπονδίες να αποσύρουν την στήριξή τους, μέσα σε αυτές και η ΕΠΟ.

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Ο πρόεδρος της FIFA δύσκολα θα καταφέρει να διατηρήσει την προεδρία του, καθώς μέρα με τη μέρα οι εχθροί που δημιουργεί γίνονται περισσότεροι και δύσκολα θα καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα, μετά και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, με το σκάνδαλο Μπαλογκάν.

Να θυμίσουμε ότι, ο Ινφαντίνο είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και η τιμωρία του παίκτη των ΗΠΑ αναιρέθηκε και αγωνίστηκε με το Βέλγιο στη φάση των νοκ άουτ παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο αμέσως προηγούμενο ματς.

Το σχέδιο του προέδρου της FIFA να δημιουργήσει μία νέα εμπορική εταιρεία, που θα είχε τη συμμετοχή ιδιωτών, που είχαν σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και πλέον οι σύμμαχοί του είναι ελάχιστοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.