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Ο Εμανουέλ Μακρόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόσυρση του σχεδίου της FIFA και συγκεκριμένα του Τζιάνι Ινφαντίνο για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Ο Μακρόν μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως σύμφωνα με τη γαλλική «L’ Equipe» κινητοποιήθηκε ζητώντας από τον Τζιάνι Ινφαντίνο να κάνει πίσω, κάτι που όντως συνέβη.

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Coups de fils et échanges avec les instances… Comment Emmanuel Macron s'est invité dans la crise à la FIFA



➡️ https://t.co/c9AdVkrPte pic.twitter.com/rd2tCqMb4Y — L'Équipe (@lequipe) August 2, 2026

«Υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση από την πλευρά του προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την παρέμβαση του Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν αντίθετος με το σχέδιο του Ινφαντίνο και του ζήτησε να μην το προχωρήσει για να διατηρηθεί η ενότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, χωρίς να υπάρχουν διασπάσεις ανάμεσα στις Ομοσπονδίες, κάτι που βέβαια έχει ήδη συμβεί, με τη θέση του προέδρου της FIFA να «τρέμει».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αντιστάθηκε στις πιέσεις και έκανε πίσω και ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, χωρίς όμως να έχει ζητήσει την παραίτηση του προέδρου της FIFA, κάτι που έχει κάνει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει την στήριξη της Γαλλίας στην κόντρα με τη FIFA, με την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο.