Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότερες από 90 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αντιδρούν έντονα στο σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την παραχώρηση εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η UEFA και η συνομοσπονδία CONCACAF απέρριψαν κατηγορηματικά την πρόταση, εκφράζοντας ανησυχίες για τη διαδικασία και τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης του αθλήματος.

Η αντίθεση των ομοσπονδιών ξεπερνά το 40% του συνόλου, αριθμός ικανός να προκαλέσει έκτακτο Κογκρέσο της FIFA για την εξέταση της παραμονής του Ινφαντίνο στην ηγεσία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FIFA ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της νέας εταιρείας, οι επικριτές του σχεδίου αμφισβητούν τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της επιχειρηματικής αυτής κίνησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι κόκκινες κάρτες δεν βγαίνουν πλέον από την τσέπη ενός διαιτητή. Βγαίνουν από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και κατευθύνονται όλες προς έναν άνθρωπο: τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Περισσότερες από 90 ομοσπονδίες έχουν ήδη ταχθεί απέναντι στο σχέδιό του να περάσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων μεγάλων διοργανώσεων σε εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Για πρώτη φορά από το 2016, όταν εγκαταστάθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής εξουσίας, η θέση του δεν τρίζει απλώς. Απειλείται από πραγματικό σεισμό.

Advertisement

Advertisement

Η UEFA είπε ομόφωνα «ως εδώ»

Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες της απέρριψαν ομόφωνα και κατηγορηματικά το σχέδιο. Δεν περιορίστηκαν, μάλιστα, σε μια συνηθισμένη ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Προειδοποίησαν ότι, εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα συμμετέχουν στις διοργανώσεις της FIFA.

Με άλλα λόγια, Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς Ευρώπη. Χωρίς Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία και τις υπόλοιπες μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις της ηπείρου. Πρόκειται για μια απειλή που, αν εφαρμοστεί, μετατρέπει οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο σε άδειο χαρτί. Ποιος ιδιώτης θα επενδύσει δισεκατομμύρια σε ένα Μουντιάλ από το οποίο θα λείπει ολόκληρη η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ήπειρος; (reuters.com)

Αμέσως μετά ήρθε η απόρριψη από την CONCACAF, τη συνομοσπονδία Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, που αριθμεί 41 μέλη. Οι ομοσπονδίες της κατήγγειλαν έλλειψη θεσμικής διαδικασίας, ασφυκτικές προθεσμίες και απουσία προηγούμενης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της FIFA.

Η FIFA έχει 211 ομοσπονδίες

Η FIFA αριθμεί 211 ομοσπονδίες-μέλη, οργανωμένες σε έξι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες. Ο σωστός όρος είναι ομοσπονδίες και όχι κράτη, επειδή ανάμεσα στα μέλη της υπάρχουν και ποδοσφαιρικές ενώσεις περιοχών που δεν αποτελούν ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη. Κάθε ομοσπονδία διαθέτει μία ψήφο, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον πληθυσμό ή την ποδοσφαιρική ισχύ της χώρας που εκπροσωπεί. (FIFA Legal)

Advertisement

Οι τουλάχιστον 90 ομοσπονδίες που εμφανίζονται ήδη αντίθετες αντιπροσωπεύουν περίπου το 43% του συνόλου. Δεν πρόκειται ακόμη για επίσημη ψηφοφορία αποπομπής του Ινφαντίνο. Είναι, όμως, ένας αριθμός με τεράστια πολιτική βαρύτητα.

Για να ζητηθεί έκτακτο Κογκρέσο της FIFA απαιτείται η υποστήριξη μόλις του 20% των μελών, δηλαδή 43 ομοσπονδιών. Οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο έχουν ήδη υπερδιπλάσια δύναμη από εκείνη που απαιτείται για να τον οδηγήσουν ενώπιον μιας διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας. (The Times)

Οι 90 κόκκινες κάρτες, επομένως, δεν τον έχουν αποβάλει ακόμη. Μπορούν, όμως, να υποχρεώσουν τον «διαιτητή», δηλαδή το Κογκρέσο της FIFA, να διακόψει το παιχνίδι και να εξετάσει εάν ο πρόεδρος πρέπει να συνεχίσει.

Advertisement

Τι ακριβώς ήθελε να κάνει

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise – FFE, μιας θυγατρικής εταιρείας που θα συγκεντρώνει τις εμπορικές δραστηριότητες και την επιχειρησιακή διαχείριση των διοργανώσεων της FIFA: τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, εισιτήρια, άδειες εκμετάλλευσης και διοργάνωση γεγονότων.

Η FIFA αποτιμά το νέο σχήμα στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και σχεδιάζει να αντλήσει έως 4,2 δισεκατομμύρια από την πώληση μειοψηφικών, μη ελεγχουσών συμμετοχών σε εξωτερικούς επενδυτές. Το ποσοστό που συζητείται φτάνει έως το 20%. (Inside FIFA)

Advertisement

Ο Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι με τα χρήματα αυτά θα αυξηθεί θεαματικά η χρηματοδότηση προς τις ομοσπονδίες. Η FIFA υπόσχεται 20 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μέλος για την περίοδο 2027-2030, αντί των 8 εκατομμυρίων που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, καθώς και δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για ειδικά έργα. (Inside FIFA)

Η Ευρώπη απαντά ότι το Μουντιάλ δεν είναι μετοχή, χρηματιστηριακό προϊόν ή επιχειρηματικό «πακέτο» που μπορεί να τεμαχιστεί και να πουληθεί. Ανήκει στις εθνικές ομάδες, στους ποδοσφαιριστές και, προπάντων, στους φιλάθλους.

Η μεταμεσονύκτια άμυνα της FIFA

Advertisement

Με ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, η FIFA επιχείρησε να ανακόψει την εξέγερση. Υποστήριξε ότι δεν «πουλάει το ποδόσφαιρο», ότι θα διατηρήσει μόνιμα τον έλεγχο της FFE και ότι οι ιδιώτες θα αποκτήσουν μόνο μειοψηφική συμμετοχή, χωρίς αρμοδιότητα στη διοίκηση, στους κανονισμούς, στο αγωνιστικό ημερολόγιο ή στις αποφάσεις για τις διοργανώσεις.

Advertisement

Διευκρίνισε επίσης ότι τα 20 εκατομμύρια δολάρια προς κάθε ομοσπονδία θα δοθούν ανεξάρτητα από το εάν αυτή υποστηρίξει ή απορρίψει το σχέδιο. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι χωρίς την υποστήριξη της πλειοψηφίας των 211 μελών, η νέα εταιρεία δεν θα δημιουργηθεί. (Inside FIFA)

Η ανακοίνωση κατεβάζει τους τόνους, αλλά δεν απαντά στο βασικό ερώτημα: γιατί ένα σχέδιο τέτοιου μεγέθους έφτασε τόσο κοντά στην υλοποίηση χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ηπειρωτικών συνομοσπονδιών και των εθνικών ομοσπονδιών;

Ποιος είναι ο Ινφαντίνο

Advertisement

Ο Τζιοβάνι Βιντσέντσο Ινφαντίνο γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1970 στην Ελβετία από Ιταλούς γονείς και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου. Εντάχθηκε στην UEFA τον Αύγουστο του 2000, αρχικά σε νομικά, εμπορικά και επαγγελματικά ποδοσφαιρικά θέματα. Το 2004 έγινε διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Αδειοδότησης Συλλόγων, αργότερα αναπληρωτής γενικός γραμματέας και τον Οκτώβριο του 2009 γενικός γραμματέας. (Inside FIFA)

Ήταν δηλαδή το πραγματικό Νο2 της UEFA, ο ανώτατος τεχνοκράτης και διοικητικός εκτελεστής κάτω από τον τότε πρόεδρο Μισέλ Πλατινί.

Με τη λαϊκή και κάπως σκληρή δημοσιογραφική διατύπωση, ήταν εκείνος που «κουβαλούσε την τσάντα του προέδρου». Όχι κυριολεκτικά. Αλλά ήταν ο άνθρωπος των φακέλων, των κανονισμών, των κληρώσεων, των διαπραγματεύσεων και της καθημερινής λειτουργίας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής μηχανής.

Όταν το σκάνδαλο της FIFA σάρωσε την παλιά ηγεσία και ο Πλατινί τέθηκε εκτός μάχης, ο μέχρι τότε άνθρωπος του παρασκηνίου πέρασε μπροστά. Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 εξελέγη ένατος πρόεδρος της FIFA, υποσχόμενος ότι θα αποκαταστήσει την εικόνα και τον σεβασμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας. (UEFA.com)

Δέκα χρόνια αργότερα, ο άλλοτε Νο2 της UEFA βρίσκεται αντιμέτωπος με την ομόφωνη καταδίκη της ίδιας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας που τον ανέδειξε.

Από τον χαρτοφύλακα στην απόλυτη εξουσία

Ο Ινφαντίνο απέδειξε ότι γνωρίζει άριστα τους διαδρόμους της ποδοσφαιρικής διπλωματίας. Επέκτεινε τις διοργανώσεις, αύξησε τα έσοδα και δημιούργησε ένα σύστημα στο οποίο οι μικρότερες ομοσπονδίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της FIFA.

Φαίνεται, όμως, ότι αυτή τη φορά μπέρδεψε τη δημοκρατική πλειοψηφία με τη δυνατότητα εξαγοράς συναίνεσης μέσω περισσότερων επιχορηγήσεων. Και υποτίμησε κάτι θεμελιώδες: οι κορυφαίες διοργανώσεις δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός προέδρου. Ανεξάρτητα αν εμφανίζεται ως κολλητός του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που τον σκέφτεται για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν έχει ακόμη αποβληθεί. Οι 90 κόκκινες κάρτες, όμως, είναι ήδη υψωμένες.

Και αυτή τη φορά δεν υπάρχει VAR για να τις ακυρώσει.