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Η πρωτοβουλία της FIFA, η οποία αποτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπει την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στη διαχείριση των δικαιωμάτων των διοργανώσεων της διεθνούς ομοσπονδίας.

Μικάλεφ προειδοποίησε ότι η είσοδος ιδιωτών επενδυτών εγείρει σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού, διακυβέρνησης και σύγκρουσης συμφερόντων, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις προτάσεις.

Η UEFA καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας και προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του ποδοσφαίρου, ενώ οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης αντίδρασης απέναντι στα σχέδια της FIFA.

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«Δεν είναι μπέιζμπολ» και «κάτω τα χέρια από το παιχνίδι μας». Με αυτές τις αιχμηρές φράσεις ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, παρενέβη στη μετωπική σύγκρουση FIFA και UEFA για το σχέδιο δημιουργίας μιας νέας εμπορικής εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των υπόλοιπων διοργανώσεων της διεθνούς ομοσπονδίας.

Ο Μικάλεφ άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής παρέμβασης, προειδοποιώντας ότι η είσοδος ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA εγείρει σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού, διακυβέρνησης, ανεξαρτησίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

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«Όπως έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αθλητικοί κανόνες υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ όταν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα», έγραψε σε σειρά αναρτήσεών του στο Χ.

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αυτές τις προτάσεις», πρόσθεσε, καθιστώντας σαφές ότι τα σχέδια της FIFA δεν βρίσκονται υπεράνω των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού.

This isn’t baseball.



The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity.



But enough is enough.



The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that… — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

Η εταιρεία των 20 δισ. δολαρίων

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μιας νέας εμπορικής εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των υπόλοιπων διοργανώσεων της διεθνούς ομοσπονδίας.

Η εταιρεία αποτιμάται στα 20 δισ. δολάρια, ενώ η FIFA σχεδιάζει να διαθέσει μειοψηφικό ποσοστό σε ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 4,2 δισ. δολάρια.

Η διεθνής ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και στην ενίσχυση των 211 εθνικών ομοσπονδιών, χωρίς οι ιδιώτες επενδυτές να αποκτήσουν έλεγχο στις αγωνιστικές ή ρυθμιστικές αποφάσεις.

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Η UEFA, ωστόσο, θεωρεί ότι πίσω από το σχέδιο βρίσκεται μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διοίκησης και της ίδιας της καρδιάς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έχει καταγγείλει έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το ποιοι θα επωφεληθούν οικονομικά από το εγχείρημα, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν είναι περιουσία κανενός για να πουληθεί» και ότι «η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά».

2/4 This means we all have a responsibility. Players, fans, clubs, leagues, national associations, confederations and the media all have a voice, and all should use it.



Particular concern arises when FIFA’s regulatory powers become aligned with the financial interests of private… Advertisement July 29, 2026

«Η εμπορευματοποίηση έχει γίνει διαβρωτική»

Ο Μικάλεφ αναγνώρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει η κορυφαία αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως, αλλά υποστήριξε ότι η εμπορική εκμετάλλευση του ποδοσφαίρου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA παραμένει η σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία», ανέφερε.

«Αλλά φτάνει πια. Η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική. Απειλεί τα στοιχεία που έκαναν το ποδόσφαιρο το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο», συνέχισε.

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Η μεγαλύτερη ανησυχία του Ευρωπαίου επιτρόπου αφορά τη διπλή ιδιότητα της FIFA. Η διεθνής ομοσπονδία δεν εκμεταλλεύεται μόνο εμπορικά τις διοργανώσεις της, αλλά διαθέτει ταυτόχρονα τη δύναμη να καθορίζει τους κανόνες, το αγωνιστικό ημερολόγιο και τους όρους λειτουργίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλείται όταν οι ρυθμιστικές εξουσίες της FIFA ευθυγραμμίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών φορέων», προειδοποίησε ο Μικάλεφ.

Η τοποθέτηση αγγίζει τον πυρήνα της σύγκρουσης: κατά πόσο ένας οργανισμός που ρυθμίζει το άθλημα μπορεί ταυτόχρονα να λαμβάνει αποφάσεις έχοντας απέναντί του τις οικονομικές απαιτήσεις επενδυτών που θα περιμένουν αποδόσεις από τις διοργανώσεις του.

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Η Κομισιόν εξετάζει το σχέδιο

Η αναφορά του Μικάλεφ στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αποτελεί σαφή προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το σχέδιο υπό το πρίσμα του δικαίου ανταγωνισμού.

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Τα τελευταία χρόνια το Δικαστήριο έχει περιορίσει την απόλυτη εξουσία των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κρίνοντας ότι η αυτονομία του αθλητισμού δεν τις απαλλάσσει από τους ευρωπαϊκούς κανόνες όταν οι αποφάσεις τους παράγουν οικονομικές συνέπειες.

Ο Μικάλεφ δεν ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας. Δήλωσε, όμως, ότι η Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά τις προτάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Κάλεσε παράλληλα όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση.

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«Όλοι έχουμε ευθύνη. Οι παίκτες, οι φίλαθλοι, οι σύλλογοι, οι λίγκες, οι εθνικές ομοσπονδίες, οι συνομοσπονδίες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν όλοι φωνή και πρέπει όλοι να τη χρησιμοποιήσουν», έγραψε.

3/4 These are also proposals that raise important competition law considerations. As the CJEU consistently recognised, sporting rules are subject to EU law where they produce economic effects. Within the scope of its competences under the Treaties, the European Commission will… — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

«Κάτω τα χέρια από το παιχνίδι μας»

Η UEFA έχει καλέσει τις εθνικές ομοσπονδίες, τις λίγκες, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους και ακόμη και τις κυβερνήσεις να αντιδράσουν, θεωρώντας ότι διακυβεύεται ο τρόπος διοίκησης του αθλήματος.

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αναμένεται να εξετάσουν από κοινού τη στάση τους απέναντι στη FIFA, ενώ στο τραπέζι έχουν τεθεί ακόμη και ακραία σενάρια οργανωμένης αντίστασης ή αποχής από μελλοντικές διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας, εφόσον το σχέδιο προχωρήσει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Ο Μικάλεφ δήλωσε ότι στηρίζει την UEFA και τα αιτήματα για αυστηρότερο έλεγχο, ζητώντας από κάθε εθνική ομοσπονδία να διαβουλευθεί ουσιαστικά με τις λίγκες, τους συλλόγους, τους παίκτες και τους φιλάθλους προτού λάβει θέση.

Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τα δισεκατομμύρια. Αφορά το ποιος θα έχει τον πραγματικό έλεγχο του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο και κατά πόσο η διοίκησή του μπορεί να περάσει, έστω και εν μέρει, στα χέρια ιδιωτών επενδυτών.

«Η εμπορική επιτυχία πρέπει να ενισχύει το ποδόσφαιρο, όχι να το καταβροχθίζει», έγραψε ο Μικάλεφ.

Και έκλεισε με την προειδοποίηση: «Κάτω τα χέρια από το παιχνίδι μας».