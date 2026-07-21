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Η συζήτηση που κάνουν κάθε Τρίτη οι δύο φίλοι και έμπειροι δημοσιογράφοι, ξεκίνησε με χιούμορ γύρω από το συλλεκτικό δαχτυλίδι των 148.000 δολαρίων του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, για να περάσει γρήγορα σε πιο σοβαρά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με τους δύο συνομιλητές να υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο τους στην ασφάλεια χιλιάδων πτήσεων καθημερινά, ζητώντας μεγαλύτερη ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών τους.

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Στο πολιτικό σκέλος, επίκεντρο βρέθηκαν οι πρόωρες εκλογές, οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, η ενίσχυση της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα και οι ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Κοινή διαπίστωση τους ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την αντιπαράθεση για το παρελθόν και αναμένουν για το αύριο συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και το κράτος δικαίου.

Το επεισόδιο έκλεισε όπως άρχισε: με χιούμορ, πειράγματα και την υπόσχεση για νέο ραντεβού την επόμενη Τρίτη.