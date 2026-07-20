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Η κόντρα μεταξύ του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν και του προέδου της FIFA,Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της UEFA, αρνήθηκε να παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σειρά των αμφιλεγόμενων γεγονότων που σημάδεψαν τη διοργάνωση.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρωτοφανής παραδοχή του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να ανακαλέσει την τιμωρία του επιθετικού της εθνκής ομάδας των ΗΠΑ, Φόλαριν Μπάλογκαν.

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Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις του τουρνουά, προκαλώντας την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία δήλωσε ότι η FIFA είχε «περάσει μια κόκκινη γραμμή».

Ένας άλλος λόγος για την απουσία του Τσεφέριν ήταν η περίπτωση του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαδίρ Αρτάν, ο οποίος δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού του αρνήθηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια, ο Αρτάν ορίστηκε να διαιτητεύσει τον αγώνα του Σούπερ Καπ της UEFA μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα τον Αύγουστο.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη γεωπολιτική διαχείριση των αγώνων στους οποίους συμμετείχε το Ιράν, καθώς και για τις λειτουργικές αλλαγές που εισήχθησαν για το τουρνουά.

Αυτές περιλάμβαναν την εφαρμογή υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης και την παράταση του διαλείμματος του ημιχρόνου στον τελικό, μέτρα τα οποία εισήγαγε η FIFA σε αυτό το τουρνουά.

Η απόφαση του προέδρου της UEFA να μποϊκοτάρει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχει προηγούμενο και αποτελεί την κορύφωση της πρωτοφανούς ρήξης στις σχέσεις μεταξύ του προέδρου της FIFA, με τον Τσέφεριν, ο οποίος παράλληλα κατέχει και τη θέση του αντιπροέδρου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.