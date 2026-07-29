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Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας και κατηγορεί τη FIFA ότι επιχειρεί την ιδιωτικοποίηση της διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η FIFA υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τη νέα εταιρεία θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη του αθλήματος και των εθνικών ομοσπονδιών παγκοσμίως.

Η UEFA κάλεσε τους φορείς του ποδοσφαίρου να αντιδράσουν, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο αποχής από μελλοντικές διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση αφορά τον έλεγχο του αθλήματος και το μέλλον της διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για τους επόμενους μήνες.

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Η μεγαλύτερη θεσμική σύγκρουση των τελευταίων ετών ξεσπά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η UEFA εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή το σχέδιό του να δημιουργήσει μια νέα εμπορική εταιρεία, αποτιμώμενη στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω της οποίας θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των υπόλοιπων διοργανώσεων, διαθέτοντας μειοψηφικό ποσοστό σε ιδιώτες επενδυτές.

Η αντίδραση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «το ποδόσφαιρο δεν είναι περιουσία κανενός για να πουληθεί», ενώ υπογραμμίζει ότι «η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά». Παράλληλα καταγγέλλει πλήρη έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το ποιοι θα ωφεληθούν οικονομικά από το εγχείρημα.

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UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

Σύμφωνα με το σχέδιο της FIFA, η νέα εταιρεία FIFA Forward Enterprise (FFE) θα συγκεντρώσει έως 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, ενώ η FIFA υποστηρίζει ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και στις εθνικές ομοσπονδίες.

Η UEFA όμως βλέπει πίσω από αυτή την κίνηση μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της καρδιάς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν περιορίζεται μόνο στην κριτική προς τον Ινφαντίνο, αλλά καλεί εθνικές ομοσπονδίες, λίγκες, συλλόγους, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους και ακόμη και κυβερνήσεις να αντιδράσουν, θεωρώντας ότι διακυβεύεται ο τρόπος διοίκησης του αθλήματος.

Το κλίμα είναι τόσο βαρύ ώστε στον ευρωπαϊκό χώρο συζητούνται ακόμη και ακραία σενάρια, όπως η οργανωμένη αντίσταση ή ακόμη και η αποχή από μελλοντικές διοργανώσεις της FIFA, εφόσον το σχέδιο προχωρήσει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Ο πόλεμος, πάντως, δεν αφορά μόνο τα δισεκατομμύρια. Αφορά το ποιος θα έχει τον πραγματικό έλεγχο του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο. Από τη μία ο Ινφαντίνο, που επιδιώκει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη FIFA. Από την άλλη η UEFA, η οποία υψώνει κόκκινη κάρτα, επιμένοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μετατραπεί σε προϊόν προς πώληση.

Η σύγκρουση μόλις άρχισε και όλα δείχνουν ότι οι επόμενοι μήνες θα καθορίσουν όχι μόνο τις σχέσεις FIFA και UEFA, αλλά και το μέλλον της διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου