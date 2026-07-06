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Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αυτόματη ποινή μιας αγωνιστικής αποτελεί θεμελιώδη κανόνα που δεν επιδέχεται διακριτική ευχέρεια ή εξαιρέσεις.

Η UEFA προειδοποιεί ότι η απόφαση αυτή πλήττει την αξιοπιστία της διοργάνωσης και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον του αθλήματος.

Η ανατροπή της ποινής φέρεται να προέκυψε μετά από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την υπόθεση.

Η FIFA υπεραμύνθηκε της απόφασής της, δηλώνοντας ότι το πειθαρχικό της όργανο κατέληξε σε μια σωστή και δίκαιη εξέλιξη.

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Σε σύγκρουση με τη FIFA προχώρησε η UEFA, παίρνοντας επίσημη θέση για την απόφαση που επέτρεψε στον Φολαρίν Μπάλογκαν να αγωνιστεί κανονικά με τις ΗΠΑ, αν και είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα.

Η FIFA έσβησε την κόκκινη του Μπαλόγκαν μετά από παρέμβαση Τραμπ

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εξέλιξη, τονίζοντας πως η FIFA ξεπέρασε «την κόκκινη γραμμή», καθώς αμφισβήτησε έναν από τους θεμελιώδεις κανόνες του ποδοσφαίρου.

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Σύμφωνα με την UEFA, η αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα ερμηνείας ή διακριτικής ευχέρειας, αλλά βασική αρχή των κανονισμών, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαιρέσεις.

Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προειδοποιεί επίσης ότι αυτή τη πράξη δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και πλήττει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διοργάνωσης.

«Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες που αποτελούν τη βάση μίας δίκαιας, έντιμης και διαφανούς διοργάνωσης. Ορισμένοι κανόνες ενδέχεται να επιδέχονται ερμηνείας. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής έπειτα από κόκκινη κάρτα δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κάποιων, ούτε απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την εφαρμογή της.

Belgium has been granted the right to appeal against FIFA’s decision to suspend the one-game ban handed to Folarin Balogun, less than 24 hours out from the team’s round of 16 game against the United States.



Sources have now told The Athletic the Belgian federation has formally… pic.twitter.com/b5yXa6enz8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026

Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να εξαιρείται, πόσω μάλλον εν μέσω τουρνουά, τη στιγμή που πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και έχουν εκτίσει κανονικά την ποινή τους», τονίζεται ακόμη.

«Όταν η βεβαιότητα των κανόνων παύει να διασφαλίζεται από τους θεσμούς που τους εγγυώνται, διακυβεύεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μία τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο εντός της τρέχουσας διοργάνωσης, όπου παρόμοιες περιπτώσεις θα απαιτούν ίση μεταχείριση, εις βάρος της ομαλής διεξαγωγής.

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Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και απολαμβάνει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Καμία διοργάνωση δεν είναι ανεξάρτητη από το ευρύτερο ποδοσφαιρικό πλαίσιο και ειδικά όταν πρόκειται για Μουντιάλ, μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το άθλημα συνολικά», επισημαίνει η UEFA.

Και κλείνοντας στο ίδιο έντονο ύφος σημειώνει: «Εκφράζουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για μία πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Η παρέμβαση Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να παρενέβη προσωπικά στην υπόθεση της τιμωρίας του διεθνούς επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκάν, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

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Η αμερικανική κυβέρνηση κατέθεσε επιπλέον στοιχεία, τα οποία αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της έφεσης. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η εξέταση της υπόθεσης έγινε από ανεξάρτητο πειθαρχικό όργανο της FIFA και υποστήριξε ότι τελικά «ελήφθη η σωστή και δίκαιη απόφαση».

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ευχαρίστησε τη FIFA επειδή, όπως έγραψε, «έκανε το σωστό», κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση «μιας μεγάλης αδικίας».

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