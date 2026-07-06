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Η απόφαση της FIFA να ανακαλέσει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την ανεξαρτησία των πειθαρχικών αποφάσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Ο Αμερικανός επιθετικός, που είχε αποβληθεί στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αρχικά τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, γεγονός που θα τον άφηνε εκτός του κρίσιμου αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο. Ωστόσο, η FIFA ανέτρεψε την απόφαση, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, προηγήθηκαν τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Όπως αναφέρεται, ο Τραμπ ζήτησε να επανεξεταστεί η υπόθεση, εκφράζοντας την άποψη ότι η αποβολή του Μπάλογκαν ήταν άδικη. Η FIFA, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η αναθεώρηση έγινε αποκλειστικά από την Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία αξιοποίησε τις προβλέψεις του άρθρου 27 του πειθαρχικού κώδικα, που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση επιείκεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

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Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της βελγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία δήλωσε αιφνιδιασμένη από την απόφαση και γνωστοποίησε ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές και θεσμικές επιλογές. Οι Βέλγοι θεωρούν πως δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς η ανατροπή μιας αυτόματης τιμωρίας μετά από πολιτικές παρεμβάσεις εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ισονομία και την αξιοπιστία των διαδικασιών της FIFA.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή παρέμβαση πολιτικού προσώπου σε πειθαρχική απόφαση μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Παρότι η FIFA επιμένει ότι η απόφαση ελήφθη ανεξάρτητα και χωρίς εξωτερικές επιρροές, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, με το θέμα να προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα όρια μεταξύ πολιτικής και αθλητισμού.

Με πληροφορίες από Guardian