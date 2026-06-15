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Η FIFA πρότεινε γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

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Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic, θυγατρικό σάιτ των ΝΥΤ, το βλέπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.

Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.

Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.