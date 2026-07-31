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Οι συνομοσπονδίες ζητούν επειγόντως αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην έλλειψη διαφανούς διαβούλευσης και στην είσοδο ιδιωτικών επενδύσεων.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις, καθώς ο πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ενιαίο μέτωπο 143 ομοσπονδιών που απειλούν με μποϊκοτάζ της διοργάνωσης.

Παράλληλα, ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου, Κάρλος Κορντέιρο, παραιτήθηκε από τη θέση του, χαρακτηρίζοντας το προτεινόμενο σχέδιο επιζήμιο για το μέλλον του αθλήματος.

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Η FIFA δέχεται ισχυρές πιέσεις να επανεξετάσει άμεσα το μοντέλο διακυβέρνησής της, καθώς επιμένει να προωθήσει το σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά τις απειλές για μποϊκοτάζ από το σύνολο των 55 ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) συντάχθηκε με την UEFA και την Concacaf, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη σύσταση της νέας εμπορικής εταιρείας FIFA Forward Enterprise (FFE). Όπως υπογράμμισε, η πρόταση «δεν μπορεί ρεαλιστικά να εξασφαλίσει την απαραίτητη ευρεία συναίνεση και ενότητα για να προχωρήσει», ενώ κάλεσε τη FIFA να «προχωρήσει επειγόντως σε αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων».

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Από την πλευρά της, η FIFA επιχείρησε να υπερασπιστεί το σχέδιό της, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση τα ξημερώματα, στην οποία ανέφερε πως «θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαβούλευσης, ώστε κάθε ομοσπονδία-μέλος (MA) να μπορέσει να εκφράσει την ψήφο της με βάση τα πραγματικά δεδομένα». Παρ’ όλα αυτά, γίνεται πλέον εμφανές ότι ο πρόεδρός της, Τζάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ενιαίο μέτωπο αντιδράσεων από τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο.

UEFA, Concacaf και AFC εκπροσωπούν συνολικά 143 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Αν διατηρήσουν κοινή γραμμή, ο Ινφαντίνο δύσκολα θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασής του. Παράλληλα, για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την προεδρία το 2016, τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση και η παραμονή του στη θέση, εκτός αν επιλέξει να κάνει πίσω.

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

AFC: Το ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε βρεθεί σε αυτή τη θέση

«Η AFC στέκεται αλληλέγγυα προς την UEFA και την Concacaf, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την πρόταση της FIFA να εισαγάγει ιδιωτικές επενδύσεις στις κορυφαίες διοργανώσεις της και για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις γύρω από την FFE», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το γεγονός ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο σημείο όπου η πραγματική πιθανότητα μποϊκοτάζ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA αποτελεί πλέον αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, θα πρέπει να ανησυχεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Το ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Υπό αυτό το πρίσμα, και λαμβάνοντας υπόψη τις ξεκάθαρες θέσεις της UEFA και της Concacaf, αλλά και τις πρωτοφανείς διαιρέσεις που έχουν εμφανιστεί στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο, η AFC θεωρεί ότι η προτεινόμενη FFE δεν μπορεί ρεαλιστικά να εξασφαλίσει την απαραίτητη ευρεία συναίνεση και ενότητα για να προχωρήσει.

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και αντλεί τη δύναμή του από τη συμμετοχή όλων των συνομοσπονδιών και των κορυφαίων ποδοσφαιρικών εθνών. Κάθε πρόταση που ενδέχεται να υπονομεύσει την ενότητα και τον παγκόσμιο χαρακτήρα της διοργάνωσης πρέπει να επανεξεταστεί».

Η AFC επανέλαβε επίσης τις επικρίσεις της UEFA και της Concacaf για την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης από τη FIFA, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι συνομοσπονδίες και το Συμβούλιο της FIFA παρακάμπτονται σε αποφάσεις μεγάλης σημασίας, όπως συνέβη με τις αναθέσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2030 και του 2034.

«Η AFC θεωρεί ότι η παρούσα στιγμή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ενίσχυση των θεσμικών διαδικασιών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

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«Παρότι κάθε ομοσπονδία-μέλος της FIFA πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για προτάσεις που επηρεάζουν το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η ουσιαστική δημοκρατία δεν εξαντλείται απλώς στη δυνατότητα ψήφου.

Ξεκινά από τη διαφανή διακυβέρνηση, την έγκαιρη διαβούλευση, την τεκμηριωμένη συζήτηση και την πραγματική συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η AFC καλεί τη FIFA να προχωρήσει επειγόντως σε αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων, ώστε προτάσεις παγκόσμιας σημασίας να διαμορφώνονται μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, πραγματική συμμετοχή και την κατάλληλη εποπτεία των θεσμικών οργάνων της FIFA».

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Παραιτήθηκε ανώτατος σύμβουλος του Ινφαντίνο μετά τον σάλο

Ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, παραιτήθηκε την Παρασκευή (31/7), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

«Θα ήθελα να είμαι σαφής: Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορντέιρο σε ανακοίνωσή του. «Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος».

(Με πληροφορίες από Guardian, Reuters)

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