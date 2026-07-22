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Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά τις ικανότητες του Ινφαντίνο στην προσέγγιση ανθρώπων και επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τον διεθνή οργανισμό.

Για την εκλογή του, ο Ινφαντίνο απαιτεί την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ο ίδιος είναι υποψήφιος και για την επανεκλογή του στη FIFA.

Η υποψηφιότητα αυτή ανατρέπει τις προβλέψεις για επιλογή υποψηφίου από τη Λατινική Αμερική και θα συνεπαγόταν σημαντική μείωση στις ετήσιες αποδοχές του Ελβετού παράγοντα.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ο Πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο να γίνει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Post» σε αποκλειστικό της δημοσίευμα.

Ο 56χρονος Ινφαντίνο ανέπτυξε στενές σχέσεις με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2026, με τον ελβετικής καταγωγής διοικητικό παράγοντα του ποδοσφαίρου να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ και να τον εντάξει στο κλίμα της διοργάνωσης, απονέμοντάς του μάλιστα το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο.

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Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει του σεβασμού όλων σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε στην εφημερίδα The Post πηγή κοντά στον πρόεδρο.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα εκλεγεί φέτος για να αντικαταστήσει τον αποχωρούντα Αντόνιο Γκουτέρες από την Πορτογαλία, ο οποίος θα παραιτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει τη θέση, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας — όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο — και στη συνέχεια να λάβει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων συγκαταλέγονται η πρώην σοσιαλίστρια πρόεδρος της Χιλής Μιτσέλ Μπατσελέ, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση από τις ΗΠΑ, και ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι, ο σημερινός γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιφυλάξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της διαμάχης για τις Νήσους Φώκλαντ.

Η πρόταση του Τραμπ θα ανατρέψει την αναμενόμενη επιλογή υποψηφίου από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική — μια περιοχή που εκπροσωπήθηκε για τελευταία φορά από τον γενικό γραμματέα Χαβιέρ Πέρεζ ντε Κουέγιαρ από το Περού μεταξύ 1982 και 1991.

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Ο Τραμπ έχει εκφράσει την οργή του για αυτό που θεωρεί ως αδράνεια του ΟΗΕ στη διαμεσολάβηση σε σημαντικές παγκόσμιες συγκρούσεις και πέρυσι δημιούργησε ένα νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο προκάλεσε εικασίες ότι δημιουργούσε έναν ανταγωνιστικό οργανισμό — καθώς μεσολάβησε για ειρηνευτικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων μεταξύ του Ισραήλ και της Χάμας — αν και ο Τραμπ το αρνήθηκε και δήλωσε ότι ελπίζει ο ΟΗΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τις συνεισφορές των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και έχει αποσυρθεί από πολλούς από τους υποοργανισμούς του, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNESCO και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ο διορισμός του Ινφαντίνο θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις του Τραμπ με τον ΟΗΕ.

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Ωστόσο, αν ο πρόεδρος περάσει την επιλογή του, αυτό θα συνοδευόταν με μια δραστική μείωση του μισθού του Ινφαντίνο, ο οποίος κερδίζει περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη FIFA.

Η αμοιβή του γενικού γραμματέα, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, ανέρχεται σε περίπου 418.000 δολάρια.

Ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως πρόεδρος της FIFA. Η διαδικασία εκλογής θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Μάρτιο.

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Δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της εφημερίδας «The Post», που του αποστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για σχόλιο σχετικά με την κενή θέση στον ΟΗΕ.

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