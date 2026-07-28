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Οι 211 εθνικές ομοσπονδίες θα αποκτήσουν μικρά ποσοστά συμμετοχής στη νέα εταιρεία, με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης για το επενδυτικό σχέδιο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να προορίζεται για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας το 2031.

Το εν λόγω σχέδιο προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε στελέχη του ποδοσφαίρου, τα οποία εκφράζουν ανησυχίες για συγκρούσεις συμφερόντων και εμπορική αλλοίωση των διοργανώσεων.

Η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με το δημοσίευμα, ενώ οι επενδυτές ενδέχεται να πιέσουν για συχνότερη διεξαγωγή των τουρνουά και αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων.

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Δημοσίευμα των Times αποκαλύπτει τη σκέψη του προέδρου της FIFA ,Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει ποσοστό των κορυφαίων διοργανώσεων της παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας.

Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20%-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ως βασικοί υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase.

Στο σχέδιο προβλέπεται επίσης ότι και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η αξία αυτού του μεριδίου εκτιμάται ότι θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομοσπονδία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το πουλήσουν ώστε να ενισχύσουν τα οικονομικά τους.

Σύμφωνα με τις πηγές των Times, αυτή η πρόβλεψη θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση από το Κογκρέσο και το Συμβούλιο της FIFA, ιδιαίτερα από τις μικρότερες ομοσπονδίες, για τις οποίες το ποσό αντιστοιχεί σε πολλαπλάσια των ετήσιων εσόδων τους.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι ο Ινφαντίνο προορίζεται να αναλάβει τη θέση του «Commissioner» ή διευθύνοντος συμβούλου της νέας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του στην προεδρία της FIFA, το 2031.

Μάλιστα, αναφέρεται πως οι αποδοχές της συγκεκριμένης θέσης θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό σχεδόν δεκαπλάσιο από τις σημερινές απολαβές του Ινφαντίνο.

Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τους Times, παράγοντες του αθλήματος χαρακτηρίζουν την προοπτική αυτή ως «ενδεχομένως πολύ χειρότερη από την European Super League», ενώ άλλοι κάνουν λόγο για «απαράδεκτες συγκρούσεις συμφερόντων» ανάμεσα στη FIFA, τον Ινφαντίνο και τη νέα εταιρεία.

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Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το δημοσίευμα.

Πηγές εκτιμούν ότι οι επενδυτές θα πιέσουν για περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων, είτε μέσω αύξησης των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 48 σε 64 είτε ακόμη και με τη διεξαγωγή του σε συχνότερη βάση από την καθιερωμένη τετραετία.

Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα μπορούσε να μεταφερθεί μόνιμα σε αγορές με μεγαλύτερη εμπορική δυναμική, όπως οι χώρες του Κόλπου, κάτι που θα επηρέαζε σημαντικά το διεθνές ποδοσφαιρικό καλεντάρι.

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