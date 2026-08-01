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Η πρόταση προέβλεπε την πώληση μειοψηφικού ποσοστού σε ιδιώτες επενδυτές με στόχο την άντληση δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ποδόσφαιρο.

Η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες αντέδρασαν έντονα στην προοπτική εμπορευματοποίησης του θεσμού, απειλώντας ακόμη και με μποϊκοτάζ των διοργανώσεων.

Στελέχη της FIFA εξέφρασαν επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για το σχέδιο, υπογραμμίζοντας την έλλειψη διαφάνειας και ουσιαστικής διαβούλευσης με τις ομοσπονδίες.

Ο Ινφαντίνο παραδέχθηκε ότι η πρόταση προκάλεσε διαιρέσεις, χαρακτηρίζοντας την απόσυρσή της ως αναγκαία κίνηση για τη διατήρηση της ενότητας.

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Η μεγαλύτερη κρίση της προεδρίας του Τζιάνι Ινφαντίνο είχε τελικά άδοξο τέλος. Ο πρόεδρος της FIFA αναγκάστηκε να κάνει μια θεαματική αναδίπλωση, αποσύροντας το σχέδιο δημιουργίας της εταιρείας FIFA Forward Enterprise και της πώλησης μειοψηφικού ποσοστού σε ιδιώτες επενδυτές, ένα σχέδιο που είχε προκαλέσει πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Η πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία μιας εμπορικής εταιρείας αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία θα μπορούσε να διατεθεί έως και το 20% σε επενδυτικά κεφάλαια. Στόχος της FIFA ήταν να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα επέστρεφαν στις εθνικές ομοσπονδίες μέσω αυξημένων χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, για πολλούς το πραγματικό διακύβευμα ήταν η εμπορευματοποίηση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού του πλανήτη.

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Η UEFA σήκωσε πρώτη τη σημαία της αντίστασης

Η UEFA αντέδρασε άμεσα και με σκληρή γλώσσα, τονίζοντας ότι «η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι προς πώληση». Παράλληλα, έγινε λόγος ακόμη και για πιθανό μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, εφόσον το σχέδιο προχωρούσε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλες συνομοσπονδίες, ενώ έντονες αντιδράσεις υπήρξαν ακόμη και μέσα στην ίδια τη FIFA.

Εσωτερικές ρωγμές στη FIFA

Το σχέδιο δεν προκάλεσε μόνο εξωτερικές αντιδράσεις. Υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, ενώ υπήρξαν ακόμη και παραιτήσεις συνεργατών του Ινφαντίνο. Η έλλειψη διαφάνειας και η απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με τις ομοσπονδίες αποτέλεσαν βασικά σημεία κριτικής.

Η αναδίπλωση του Ινφαντίνο

Μπροστά στον κίνδυνο βαθιάς διάσπασης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανακοίνωσε ότι η πρόταση αποσύρεται. Παραδέχθηκε ότι, παρά τα επιχειρήματα υπέρ του σχεδίου, αυτό προκάλεσε μεγάλες διαιρέσεις και πως προτεραιότητα πλέον είναι η ενότητα του αθλήματος.

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Μια βαριά πολιτική ήττα

Η εξέλιξη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές ήττες του Ινφαντίνο από τότε που ανέλαβε την προεδρία της FIFA το 2016. Ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια επέκτεινε το Μουντιάλ, αύξησε τις εμπορικές συμφωνίες και επιχείρησε να μεταμορφώσει οικονομικά τη FIFA, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ενιαίο μέτωπο αντιδράσεων που τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του.

Το μήνυμα που εστάλη από τις ομοσπονδίες ήταν σαφές: το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να είναι η πιο πολύτιμη αθλητική διοργάνωση του κόσμου, όμως για τη συντριπτική πλειονότητα του ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο προς εκποίηση, αλλά παγκόσμια αθλητική κληρονομιά που πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του ίδιου του ποδοσφαίρου.

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