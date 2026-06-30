Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ευρωβουλευτές ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA σχετικά με την απονομή του Βραβείου Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του Τζάνι Ινφαντίνο παραβιάζει την πολιτική ουδετερότητα που επιβάλλει το καταστατικό της ομοσπονδίας.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών στηρίζει επίσημη καταγγελία της ΜΚΟ FairSquare, η οποία αμφισβητεί τη διαδικασία θέσπισης και απονομής του εν λόγω βραβείου.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η στάση του προέδρου της FIFA εκθέτει τον οργανισμό και το Παγκόσμιο Κύπελλο διεθνώς.

Η FIFA επιβεβαίωσε τη λήψη της καταγγελίας τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επί του αιτήματος των νομοθετών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο στόχαστρο ευρωβουλευτών έχει βρεθεί ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο λόγω της απονομής του «Βραβείου Ειρήνης» στον Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να διαξαχθεί έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η παραπάνω ενέργεια παραβιάζει την πολιτική ουδετερότητα του θεσμού.

Ευρωβουλευτές κατά Ινφαντίνο για το Βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ

Σε επιστολή που εξασφάλισε το POLITICO, οι νομοθέτες εκφράζουν τη στήριξή τους σε καταγγελία που κατέθεσε η ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα FairSquare, ζητώντας από την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA να εξετάσει «τις αποφάσεις για την καθιέρωση ενός ετήσιου Βραβείου Ειρήνης της FIFA και στη συνέχεια την απονομή του βραβείου στον πρόεδρο Τραμπ».

Advertisement

Advertisement

Το Παγκόσμιο Κύπελλο «υποτίθεται ότι ενώνει τον κόσμο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Renew, Barry Andrews, ο οποίος συνέταξε την επιστολή. «Όταν ο πρόεδρος της FIFA Ινφαντίνο ευνοεί έναν πρόεδρο έναντι ενός άλλου, αυτό φέρνει τη FIFA και ολόκληρο το τουρνουά σε ανυποληψία».

«Με τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα στη FIFA αυτό το καλοκαίρι, ο οργανισμός πρέπει να εξετάσει την καταγγελία δεοντολογίας της FairSquare», αναφέρει η επιστολή. «Αυτή η καταγγελία αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τη FIFA να αποδείξει τη δέσμευσή της στην πολιτική ουδετερότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Fifty members of the European Parliament (MEPs) have written to FIFA to demand that the organization address an ethics complaint made against its President Gianni Infantino over his decision to award the U.S. President Donald Trump the FIFA Peace Prize in December 2025.



An… pic.twitter.com/pI5T37I38L — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 29, 2026

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ινφαντίνο υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ παραβιάζουν το καταστατικό της ομοσπονδίας, το οποίο αναφέρει ότι «η FIFA παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής και θρησκείας».

Η FIFA επιβεβαίωσε τη λήψη της καταγγελίας τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη στην επιστολή των ευρωβουλευτών και δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του POLITICO για σχολιασμό.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προηγουμένως ασκήσει έντονη κριτική στη FIFA για την απόφασή της να αναθέσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που μαστίζεται από ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι νομοθέτες της ΕΕ είχαν δηλώσει τότε ότι η FIFA υπονομεύει τις ίδιες της τις αρχές με την ανάθεση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, έναν ισχυρισμό τον οποίο αξιωματούχος της FIFA διέψευσε αργότερα.

«Απλώς ζητάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA να διερευνήσει πλήρως την απονομή του πρώτου Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον πρόεδρο Τραμπ και να διασφαλίσει ότι τηρείται η δέουσα διαδικασία», δήλωσε ο Barry Andrews.