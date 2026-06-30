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Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

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Αμέσως σήμανε συναγερμός στο σημείο στο οποίος έσπευσαν σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία εκ των οποίων οι τρεις κατόρθωσαν και βγήκαν άμεσα καθώς το κτήριο έπεσε τμηματικά. Ωστόσο παρέμενε για λίγα λεπτά μια φοιτήτρια αγνοούμενη, η οποία ευτυχώς ήταν διακοπές στο Ναύπλιο.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος στο κτίριο. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το κτήριο έπεσε σαν χάρτινος πύργος:



