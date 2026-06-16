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Σε επ’ αόριστον αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β’, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης που συνδέεται με περιστατικό το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε επισήμως από τη Γραμματεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η οποία κάνει λόγο για ένα «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του περιστατικού, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις εκκλησιαστικές αρχές.

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Η θέση σε αργία έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες διερεύνησης.

Η απόφαση του Πατριάρχη Θεοδώρου Β’ καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναμένοντας τα πορίσματα των ερευνών προτού ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αναφορές της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα της Αθήνας. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας



Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου

Αντιμετώπισε και στο παρελθόν ζητήματα με την δικαιοσύνη

Το 2013 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για σκανδαλισμό της τοπικής νεολαίας του Κονγκό από την συμπεριφορά του Μητροπολίτη Παντελεήμων και για υποτιθέμενη σύλληψή του από την αστυνομία της Μπραζαβίλ με νεαρό Κονγκολέζο. Μετά από ποινική δίωξη εναντίον του το 2015 για πλαστογραφία και προσβολή δημοσίας αιδούς, τα δικαστήρια του Κονγκό τον αθώωσαν. Ο ίδιος αποχώρησε από την χώρα στις αρχές του 2019. Το 2020 δικαστήριο της Αθήνας απέδωσε τις κατηγορίες αυτές σε συκοφαντική δυσφήμιση.