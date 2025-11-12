Η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στην Πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα, τραβώντας την προσοχή κατοίκων και περαστικών, καθώς η περιοχή μετατράπηκε για λίγες ώρες σε τηλεοπτικό πλατό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα γυρίσματα έγιναν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας καζι πιθανότατα αφορούσαν διαφημιστικό σποτ του με τη γνωστή ηθοποιό.

Η παρουσία της Κόλινς στην Αθήνα ήρθε λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν της σειράς “Emily in Paris”, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 8:00 το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 17:00 το απόγευμα, μεταμορφώνοντας για λίγες ώρες τη γειτονιά σε σκηνικό βγαλμένο από το «Εmily in Paris».