Φήμες ότι το Emily in Paris μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν μετά την προβολή της 5ης σεζόν, με αφορμή την τελική σκηνή του φινάλε.

Η πέμπτη σεζόν, που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μετέφερε την Έμιλι και την παρέα της από τη Ρώμη πίσω στο Παρίσι, ενώ στο τελευταίο επεισόδιο υπήρξε και στάση στη Βενετία. Στην τελική σκηνή, ωστόσο, οι θεατές είδαν τον Γκάμπριελ, τον οποίο υποδύεται ο Λουκά Μπράβο, να εργάζεται σε ένα σκάφος που ετοιμαζόταν να δέσει στην Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Γκάμπριελ γράφει γράμμα στην Έμιλι εκφράζοντας τα συναισθήματά του και την προσκαλεί να τον επισκεφτεί στην Ελλάδα, γεγονός που πολλοί θεώρησαν ως προαναγγελία αλλαγής τοποθεσίας στη νέα σεζόν.

Τη φημολογία ενίσχυσε και ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Άντριου Φλέμινγκ, ο οποίος δήλωσε στο Us Weekly: «Αν υποθέσουμε ότι θα πάρουμε το “πράσινο φως”, θέλω να επιστρέψουμε στο Παρίσι. Αλλά θέλω να πάμε και σε άλλα μέρη. Υπάρχει ένα teaser στο τέλος της 5ης σεζόν για το πού μπορεί να καταλήξουμε – υπάρχει η πιθανότητα να πάμε εκεί, στην Ελλάδα».

Θετικός στο ενδεχόμενο εμφανίστηκε και ο Σάμιουελ Άρνολντ, που υποδύεται τον Ζουλιέν, λέγοντας: «Δεν θα πω ψέματα. Αν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, όποιος κι αν είναι ο λόγος, εγώ λέω “πάμε”. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα».



Την απάντησή της έδωσε και η Λίλι Κόλινς σχετικά με το ενδεχόμενο να δούμε την επόμενη σεζόν της σειράς στη χώρα μας. Σε κοινή συνέντευξη με τη συμπρωταγωνίστριά της Άσλεϊ Παρκ, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξει «Emily in Greece», η ηθοποιός απάντησε: «Το ελπίζω, δεν ξέρουμε! Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κάνουμε 6η σεζόν, οπότε προσευχόμαστε γι’ αυτό».



Η Άσλεϊ Παρκ συμπλήρωσε: «Αν γίνει η 6η σεζόν, σίγουρα θα πάει στην Ελλάδα. Το αφήνουμε να εννοηθεί λίγο, αλλά αν ο Γκάμπριελ τυχαίνει να είναι εκεί και θέλει να μαγειρέψει για εκείνους, μια χαρά». Κλείνοντας, η Λίλι Κόλινς πρόσθεσε: «Ποιος ξέρει;».