Η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με αφορμή την προώθηση του νέου κύκλου της σειράς «Emily in Paris». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός μίλησε για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σχέση του με τη σειρά.

Η δημοφιλής ηθοποιός που βρίσκεται σε περιοδεία προώθησης του νέου κύκλου, όπου η Έμιλι μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία, σχολίασε με χιούμορ τη διεθνή συζήτηση γύρω από το πού πρέπει να εκτυλίσσεται η σειρά. Ο Τζίμι Φάλον ανέφερε αστειευόμενος ότι «παγκόσμιοι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris», αναφερόμενος στη Ρώμη και τον Εμμάνουελ Μακρόν που «διεκδικούν» την ηρωίδα.

Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε αυτό το σημείο, η Κόλινς αποκάλυψε ότι γνωρίζει πως και ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακολουθεί τη σειρά. «Ξέρετε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του», προσθέτοντας «Ήμουν σε φάση… Τι; Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Η αναφορά της Κόλινς συνδέεται με προηγούμενη δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού. Τον Μάιο του 2023, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, (βίντεο 53:15), όπου είχε αποκαλύψει ότι βλέπει το «Emily in Paris» με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει, χαρακτηρίζοντας τη σειρά «την απόλυτη χαλάρωση» και σημειώνοντας ότι τον διασκεδάζει ιδιαίτερα.

Η συγκινητική συνάντηση με την Βικτόρια Μπέκαμ

Η εμφάνιση της Λίλι Κόλινς στην εκπομπή του Φάλον περιλάμβανε και μια ακόμη στιγμή που ξεχώρισε, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε αιφνιδιαστική είσοδο στο πλατό.

Η Κόλινς, που έχει δηλώσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την πρώην «Posh Spice» και πλέον καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας, έδειξε εμφανώς συγκινημένη. Η Μπέκαμ μπήκε στο πλατό χαμογελαστή, χαιρετώντας θερμά το κοινό πριν πλησιάσει την Κόλινς, η οποία σηκώθηκε από τη θέση της για να τη φιλήσει και να την αγκαλιάσει.