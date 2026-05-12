Στη Βρετανία της δεκαετίας του ’90, οι θάνατοι από ναρκωτικά αυξάνονται ραγδαία και γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η χώρα οδεύει σε ύφεση και η κυβέρνηση Θάτσερ -που πνέει τα λοίσθια- χρειάζεται επειγόντως μία επιτυχία.

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζεται η νέα σειρά του Netflix «Legends», που έκανε πρεμιέρα στις 7 Μαΐου και σύμφωνα με το Flix Patrol βρίσκεται διεθνώς στο Νο 4 της πλατφόρμας.

Η βρετανική σειρά έξι επεισοδίων του Νιλ Φόρσαϊθ αφηγείται την περιπέτεια τεσσάρων υπαλλήλων της Βρετανικής Υπηρεσίας Τελωνείων, οι οποίοι επιλέγονται για να αναλάβουν μία επικίνδυνη μυστική αποστολή με στόχο την αποκάλυψη του κυκλώματος που ελέγχει τη διακίνηση ηρωίνης στη Βρετανία.

Τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι χθες άνοιγαν βαλίτσες στις αφίξεις του αεροδρομίου και έθεταν τυπικές ερωτήσεις στους ταξιδιώτες ή εργάζονταν στα γραφεία της Υπηρεσίας, βρίσκονται εν μία νυκτί στο «πεδίο» χωρίς να είναι πράκτορες, χωρίς να έχουν στη διάθεση τους υψηλά κονδύλια και με ελάχιστη επιχειρησιακή στήριξη.

Το στοιχείο που κάνει την ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι ότι εδώ οι πρωταγωνιστές δεν είναι για παράδειγμα, μέλη της πανίσχυρης DEA, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, ούτε υπερήρωες, αλλά τέσσερις άνθρωποι που φοβούνται, αγωνιούν, απογοητεύονται -ενίοτε και αυτοσαρκάζονται-, αλλά σε κάθε περίπτωση, τολμούν.

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο «The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade» των Γκάι Στάντον και Πίτερ Γουόλς και εν γένει από τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Υπηρεσία Τελωνείων της Βρετανίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με περιορισμένο budget και μέσα, στις οποίες κατασχέθηκαν τόνοι ναρκωτικών.

Το Λίβερπουλ, όπου διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της αφήγησης, ήδη από τα μέσα των 80s, είχε αποκτήσει το θλιβερό προσωνύμιο «Skag City», καθώς κατέγραφε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ηρωίνης μεταξύ των εφήβων στη Βρετανία. Η επονομαζόμενη μαφία του Λίβερπουλ λέγεται ότι είναι το πρώτο καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών στη Βρετανία. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον βαρόνο της ηρωίνης Tommy «Tacker» Comerford.

Ούτε ο τίτλος της σειράς είναι βεβαίως τυχαίος: Legend στην ορολογία των κατασκόπων είναι η πλαστή ταυτότητα που επινοεί ένας πράκτορας προκειμένου να διεισδύσει σε μια εγκληματική οργάνωση. Ένα πρόσωπο με εντελώς διαφορετική ζωή το οποίο πρέπει να υποδυθεί με απόλυτη φυσικότητα, να μπει κυριολεκτικά στο πετσί του, προσπαθώντας την ίδια στιγμή να μην αφήσει να τον καταβροχθίσει. Όπως λέει ο βετεράνος επικεφαλής της ομάδας Ντον Κλαρκ, -στον ρόλο ο Στιβ Κούγκαν-, «ο μύθος σου πρέπει να προέρχεται από εσένα, αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να είναι κομμάτι σου. Όταν οι μύθοι δεν λειτουργούν, πεθαίνουν άνθρωποι».

Αυτός που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ρίσκο στην ιστορία είναι ο Γκάι -τον υποδύεται υποδειγματικά ο Τομ Μπερκ– που πηγαίνει στο Λονδίνο για να εισχωρήσει στην κουρδική συμμορία που με έδρα την τουρκική γειτονιά Green Lanes εισάγει ηρωίνη από το Πακιστάν. Τα καταφέρνει με τη βοήθεια ενός Έλληνα τον οποίο αποφυλακίζει ο προϊστάμενος του στην Υπηρεσία Τελωνείων -με αντάλλαγμα τη γνωριμία με τους Κούρδους- και κάπως έτσι, τα γεγονότα τον φέρνουν μέχρι τα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν.