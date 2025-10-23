«Αρχίζουμε με μια ωραία γυναίκα. Την συνοδεύει ένας άντρας. Είναι σαφές ότι γνωρίζονται. Αδυνατώντας να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον, τελικά ανταλλάσσουν ένα φιλί».

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το το πρώτο teaser trailer της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris», τα δέκα επεισόδια του οποίου θα είναι διαθέσιμα στις 18 Δεκεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Στον νέο κύκλο, η Έμιλι/Λίλι Κόλινς-, επικεφαλής του Agence Grateau Rome, «καλείται να αντιμετωπίσει επαγγελματικές και συναισθηματικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται σε μια νέα πόλη. Αλλά ακριβώς τη στιγμή που όλα μπαίνουν στη θέση τους, μια επαγγελματική ιδέα γυρίζει μπούμερανγκ. Παράλληλα, ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μια από τις πιο στενές της σχέσεις. Αντιμετωπίζοντας τις διενέξεις με ειλικρίνεια, η Έμιλι αναδύεται με βαθύτερες συνδέσεις και έτοιμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες», όπως αναφέρει η σύνοψη.

«Το καστ και το συνεργείο του “Emily in Paris” είναι ενθουσιασμένοι που ξεκινούν τα γυρίσματα της 5ης σεζόν στην Αιώνια Πόλη», δήλωνε ο δημιουργός Ντάρεν Σταρ στο Netflix όταν ξεκίνησε η παραγωγή της 5ης σεζόν τον Μάιο. Η νέα σεζόν γυρίστηκε επίσης στη Βενετία, στο πολυτελές παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Danieli με θέα στο Μεγάλο Κανάλι.

Αν και η 5η σεζόν ξεκινά στη Ρώμη με το ρομάντσο της Έμιλι και του Μαρτσέλο -στον ρόλο ο ο Γιουτζένιο Φραντσεσκίνι-, ο Σταρ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές ότι η σειρά τελικά θα επιστρέψει στο Παρίσι. «Η Emily θα έχει παρουσία στη Ρώμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι στο Παρίσι».

Με πληροφορίες από Variety