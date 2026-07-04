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Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, που βρισκόταν μαζί της, προσπάθησε να την απομακρύνει από το ζώο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Ο Άλισον διέψευσε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από πεζοπόρους για την είσοδο στο νερό.

Στις τελευταίες της στιγμές, η Κλαρκ ζήτησε από τον σύντροφό της να φροντίσει τον γερμανικό ποιμενικό τους σκύλο.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας προγραμματίζει την κηδεία της και μια εκδήλωση στη μνήμη της.

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Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση αλιγάτορα μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων στον ποταμό Econlockhatchee της Φλόριντα.

Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, που βρισκόταν δίπλα της τη στιγμή της επίθεσης, αποκάλυψε πως ένα από τα τελευταία πράγματα που του ζήτησε ήταν να φροντίσει τον αγαπημένο τους γερμανικό ποιμενικό, τον Χόκι.

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Newly released bodycam footage has captured the desperate efforts of first responders to save 31-year-old Brittany Clark after she was fatally attacked by a 12-foot alligator while swimming in Florida’s Little Big Econ State Forest.



The footage shows a deputy rushing to Clark’s… https://t.co/lyTzkLFQdD pic.twitter.com/eOaXPpvIwW — BPI News (@BPINewsOrg) July 3, 2026

«Όσο περιμέναμε να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Μπρίτανι μού είπε απλώς να φροντίσω τον Χόκι. Ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε», δήλωσε στην New York Post.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής της 31χρονης με τον σύντροφό της και μία φίλη της στον ποταμό, όταν ο αλιγάτορας εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και της επιτέθηκε.

Brittany Clark's boyfriend thought she was joking in fatal alligator attack that 'felt like it went on forever' https://t.co/Qs3mxz9aRR pic.twitter.com/twNV3tLaLa — New York Post (@nypost) July 4, 2026

«Χαμογελούσαμε και μιλούσαμε και μετά επικράτησε απόλυτο χάος», περιέγραψε ο Άλισον, ο οποίος προσπάθησε μαζί με τη φίλη της Κλαρκ να την απομακρύνουν από το ζώο και να τη μεταφέρουν στην όχθη.

Ο ίδιος θέλησε επίσης να αποκαταστήσει, όπως είπε, ανακρίβειες που κυκλοφόρησαν μετά το δυστύχημα. Διέψευσε ότι κάποιος πεζοπόρος είχε προειδοποιήσει την παρέα να μην μπει στο νερό, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά επιχείρησε να σταματήσει την αιμορραγία ασκώντας πίεση στα τραύματά της μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο σκυλιά της παρέας βρίσκονταν στην όχθη την ώρα της επίθεσης και γάβγιζαν προς τον αλιγάτορα, ενώ εκείνοι έδιναν μάχη για να σώσουν την 31χρονη.

Μιλώντας για τη σύντροφό του, τη χαρακτήρισε έναν άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά τη φύση και την ύπαιθρο. «Ήταν απίστευτη. Η Μπρίτανι ήταν ο πιο εξωστρεφής άνθρωπος και λάτρευε να βρίσκεται στη φύση. Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στο νερό, κάναμε καγιάκ ή βγαίναμε με το σκάφος», ανέφερε.

Όπως γνωστοποίησε, βρίσκεται πλέον σε συνεννόηση με την οικογένεια της 31χρονης για την οργάνωση της κηδείας της, αλλά και μιας εκδήλωσης στη μνήμη της.

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