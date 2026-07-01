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Μια στιγμή χαλάρωσης στη φύση μετατράπηκε σε ασύλληπτη τραγωδία για ένα νεαρό ζευγάρι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας αλιγάτορας μήκους σχεδόν τεσσάρων μέτρων επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε 31χρονη γυναίκα.

Παρά την ηρωική προσπάθεια του συντρόφου της να τη σώσει, η νεαρή υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, ενώ η δραματική κλήση στο 911 αποτυπώνει το μέγεθος της φρίκης που εκτυλίχθηκε, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου στον ποταμό Econlockhatchee, στο δάσος Little Big Econ. Η Μπρίτανι Κλαρκ και ο σύντροφός της είχαν βγει για πεζοπορία και αποφάσισαν να κολυμπήσουν στα ρηχά νερά, όταν ο αλιγάτορας εμφανίστηκε ξαφνικά και της επιτέθηκε.

«Έκαναν πεζοπορία και απλώς σταμάτησαν για να κολυμπήσουν», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών της Φλόριντα, προσθέτοντας: «Δέχθηκε δαγκώματα και στα δύο της χέρια. Ο σύντροφός της ήταν εκείνος που κάλεσε το 911. Προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το στόμα του αλιγάτορα και, δυστυχώς, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της».

Η κλήση στο 911 είναι συγκλονιστική. «Είναι φρικτό… το ένα της χέρι έχει αποκοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, μόλις που συγκρατείται», ακούγεται να λέει μία γυναίκα, ενώ λίγο αργότερα ένας άνδρας φωνάζει: «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, σας παρακαλώ βιαστείτε. Χάνει πάρα πολύ αίμα, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».

Μετά την επίθεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν και θανάτωσαν τον αλιγάτορα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)