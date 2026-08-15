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Η αυξημένη παρουσία τηλεοπτικών προσώπων στο συγκεκριμένο κυκλαδίτικο νησί αναδεικνύει την Πάρο ως τον κύριο προορισμό των επωνύμων φέτος.

Παράλληλα, αρκετές προσωπικότητες επιλέγουν άλλους προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, όπως τη Σαντορίνη, τη Λήμνο, τη Σαρδηνία και τις Σεϋχέλλες.

Η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει ορισμένους celebrities, αν και η δημοφιλία της εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με την Πάρο.

Οι καλλιτέχνες και οι παρουσιαστές εκμεταλλεύονται τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής και καλλιτεχνικής σεζόν.

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Ο Δεκαπενταύγουστος βρίσκει την ελληνική showbiz σκορπισμένη σε νησιά και παραλίες, με τους περισσότερους να εκμεταλλεύονται τις τελευταίες εβδομάδες πριν αρχίσει η νέα τηλεοπτική και καλλιτεχνική σεζόν. Και εάν κάποτε η Μύκονος ήταν σχεδόν μονόδρομος για τους celebrities, το καλοκαίρι του 2026 η Πάρος φαίνεται να παίρνει τα σκήπτρα.

Η Πάρος γέμισε τηλεοπτικά πρόσωπα

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Στο κυκλαδίτικο νησί περνά τις ημέρες του Αυγούστου η Κατερίνα Καινούργιου, μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους. Η παρουσιάστρια έχει ήδη μοιραστεί στιγμές των οικογενειακών διακοπών της, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι αυτές οι ημέρες «έχουν κάτι από ευτυχία».

Στην Πάρο βρίσκονται επίσης η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους, ενώ από το νησί πέρασαν ή παραθερίζουν και άλλα γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων η Μάρα Ζαχαρέα, η Τίνα Μεσσαροπούλου και η Ζήνα Κουτσελίνη.

Οι Μαρίες γιορτάζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε φέτος τη Σαρδηνία, από όπου έχει ανεβάσει φωτογραφίες με έντονο καλοκαιρινό χρώμα.

Η Μαρία Σολωμού βρίσκεται στη Σαντορίνη, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών από το νησί, ενώ η Μαρία Κορινθίου επέλεξε τη Λήμνο, όπου βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση.

Πολύ μακρύτερα ταξίδεψε η Μαρία Αντωνά. Μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα επέλεξαν για τις ημέρες γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο τις εξωτικές Σεϋχέλλες, στον Ινδικό Ωκεανό.

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Και η Μύκονος παραμένει στο παιχνίδι

Το «νησί των Ανέμων» μπορεί να έχασε φέτος μέρος της λάμψης του από την επέλαση των επωνύμων στην Πάρο, αλλά φυσικά δεν έμεινε χωρίς celebrities. Μεταξύ εκείνων που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Μύκονο είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου, με κοινά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους να φτάνουν και στα social media.

Ο φετινός χάρτης των διακοπών της ελληνικής showbiz, λοιπόν, έχει απ’ όλα: Κυκλάδες, Λήμνο, Ιταλία και μέχρι Ινδικό Ωκεανό. Με μία σημαντική αλλαγή: η Πάρος δείχνει να είναι το μεγάλο celebrity ραντεβού του καλοκαιριού του 2026, αφήνοντας για φέτος τη Μύκονο στη δεύτερη γραμμή.

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