Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς βρέθηκαν καλεσμένοι στην ΕΡΤ και μίλησαν ανοιχτά τόσο για τη μακρόχρονη σχέση τους όσο και για την καλλιτεχνική τους διαδρομή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον αμοιβαίο θαυμασμό και τον σεβασμό που, όπως είπε, αποτελούν βασικά στοιχεία της σχέσης τους, επισημαίνοντας ότι μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και σκέψεις με τον σύζυγό της και στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του.

Advertisement

Advertisement

Η Καίτη Γαρμπή δεν δίστασε να εκφράσει τη θέση της ότι ο Διονύσης Σχοινάς αδικήθηκε από την πορεία που ακολούθησε στην ελληνική δισκογραφία.

Όπως τόνισε, η φωνή και η μουσική του παιδεία ήταν για πολύ πιο ποιοτικά και απαιτητικά πράγματα, ωστόσο οι επιλογές που έγιναν στο ξεκίνημα της καριέρας του από τη δισκογραφική του εταιρεία τον οδήγησαν σε διαφορετικό ρεπερτόριο.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε παλαιότερες εποχές οι ζωντανές εμφανίσεις του αποτελούσαν γεγονός, με τα live του να γεμίζουν μεγάλους χώρους και να συγκεντρώνουν χιλιάδες θεατές.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη μουσική κατάρτιση του συζύγου της, λέγοντας πως γνωρίζει σε βάθος τόσο την κλασική μουσική όσο και το έργο σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, ενώ εξέφρασε τη στεναχώρια της που αυτή η πλευρά του δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε μέσα από μεγάλες συνεργασίες.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε πάντα την επιθυμία να ερμηνεύσει τραγούδια μεγάλων συνθετών και στιχουργών, ακόμη και να εμφανιστεί κάποτε με μια ρεμπέτικη κομπανία, κάτι που θεωρεί πως του άξιζε καλλιτεχνικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως μπορεί να υπηρετήσει και πιο απαιτητικό ρεπερτόριο, δείχνοντας μια διαφορετική, πιο ουσιαστική πλευρά του ερμηνευτή.

Advertisement

Από την πλευρά του, ο Διονύσης Σχοινάς παραδέχτηκε ότι, αν και είναι χαρούμενος και συμφιλιωμένος με την πορεία του, δεν έκανε τελικά όλα όσα θα ήθελε σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Όπως είπε, οι εταιρείες τον οδήγησαν σε ένα διαφορετικό μουσικό μονοπάτι, ωστόσο αυτό δεν τον βαραίνει, καθώς για τον ίδιο έχει σημασία ότι αυτές οι μουσικές και τα τραγούδια υπήρξαν μέσα στη ζωή του και αποτελούν κομμάτι της προσωπικής του διαδρομής.

(Πηγή: EPT)

Advertisement