Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από συναυλία του Rack έχει γίνει viral στα social media, μετά τη στιγμή που ο ράπερ ζήτησε από τους θαυμαστές του να φωνάξουν με ρυθμό τη φράση «Ιησούς Χριστός νικά».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό Askunkfunk στο Instagram, ο Rack φαίνεται να απευθύνεται πρώτα στους άντρες του κοινού, ζητώντας τους να πουν τη φράση χαμηλόφωνα. Όταν η ανταπόκριση δεν ήταν όπως περίμενε, επανέλαβε: «Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, είναι σημαντικό».

Στη συνέχεια στράφηκε στις γυναίκες, ζητώντας τους το ίδιο σε ξεχωριστό γύρο. Μετά την ανταπόκριση και των δύο πλευρών, ο ράπερ ευχαρίστησε το κοινό λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ»