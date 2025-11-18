Το άλλοτε χρυσό ζευγάρι παρουσιαζόταν για χρόνια ως υπόδειγμα σταθερότητας, όμως η κατάληξη δεν αιφνιδίασε όλους και σίγουρα όχι τον Τομ Κρουζ, ο οποίος ένιωσε πως ήρθε μια μορφή προσωπικής δικαίωσης.

Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον του, ο 63χρονος ηθοποιός σχολίασε έστω και μακριά από τα φώτα τον αιφνίδιο χωρισμό της πρώην συζύγου του μετά από 19 χρόνια γάμου. Για τον ίδιο, ο τρόπος που κατέρρευσε η σχέση Κίντμαν–Έρμπαν μοιάζει με «κάρμα», αφού στο δικό του διαζύγιο είχε επωμιστεί όλη την αρνητική δημοσιότητα, ενώ η Νικόλ παρουσιαζόταν ως το θύμα.

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, εκείνος φορτώθηκε όλη την ευθύνη και εκείνη όλη τη συμπάθεια», αναφέρουν πηγές, τονίζοντας πως ο Κρουζ είχε πληγωθεί από το πώς εκείνη χειρίστηκε τις δημόσιες δηλώσεις της. «Υπαινιγμοί για το ύψος του, σχόλια που τον παρουσίαζαν ως καταπιεστικό κι εκείνος επέλεξε να μην απαντήσει ποτέ».

Όσο για τον Κιθ Έρμπαν, ο Κρουζ δεν είχε πειστεί ποτέ από την εικόνα του «σωτήρα» που χτίστηκε γύρω του. Πιστεύει πως το ζευγάρι ήταν υπερτιμημένο και χωρίς πραγματική χημεία, και τώρα θεωρεί ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτή την εντύπωση. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να νιώθει συμπόνια για τη Νικόλ και να αναγνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η περίοδος για εκείνη.

Ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν υπήρξαν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια των ’90s μέχρι τον χωρισμό τους το 2001, που σύμφωνα με τότε ρεπορτάζ οφειλόταν εν μέρει στην άρνηση της Νικόλ να ακολουθήσει τον Τομ στη Σαϊεντολογία μαζί με τα δύο υιοθετημένα τους παιδιά, τον Κόνορ και την Ιζαμπέλα.

Μετά το τέλος εκείνου του γάμου, ο Κρουζ παντρεύτηκε την Κέιτι Χολμς, με την οποία απέκτησε τη Σούρι, σήμερα 19 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κρουζ τιμήθηκε πρόσφατα με το πρώτο Όσκαρ της 40ετούς καριέρας του. Παρότι υπήρξε πολλές φορές υποψήφιος, μόλις τώρα απέσπασε το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο — ένα τιμητικό βραβείο που του απονεμήθηκε στα 16α Governors Awards, μπροστά στην ελίτ της κινηματογραφικής βιομηχανίας.