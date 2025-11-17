Ο Τομ Κρουζ έλαβε το Τιμητικό Βραβείο της Αμερικανική Ακαδημίας Κινηματογράφου στα Governors Awards, που απονεμήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου, στος Λος Άντζελες και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ευχαριστήρια ομιλία του ήταν αντάξια της κινηματογραφικής του περσόνας.

Την απονομή έκανε ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ο οποίος σκηνοθετεί τον Κρουζ στην νέα, προς το παρόν άτιτλη ταινία του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026.

Παραλαμβάνοντας το Τιμητικό Όσκαρ, ο Κρουζ απέτινε φόρο τιμής σε όλους όσοι συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ταινίας, αλλά και στη δύναμη του σινεμά να ενώνει τους ανθρώπους.

«Ο κινηματογράφος με ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο», είπε. «Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τις διαφορές. Μου δείχνει επίσης τα κοινά στοιχεία που μοιραζόμαστε, το πόσο όμοιοι είμαστε με τόσους τρόπους. Και ανεξάρτητα από το από πού προερχόμαστε, μέσα στην αίθουσα του σινεμά γελάμε μαζί, συγκινούμαστε μαζί, ελπίζουμε μαζί -κι αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης. Γι’ αυτό έχει σημασία. Γι’ αυτό έχει σημασία για μένα. Το να κάνω ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω· είναι αυτό που είμαι».

«Η αγάπη μου για το σινεμά ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, όσο πίσω μπορώ να θυμηθώ», είπε. «Ήμουν ένα μικρό παιδί μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα, και θυμάμαι εκείνη τη δέσμη φωτός που διέσχιζε τον χώρο. Κοίταξα προς τα πάνω και η εικόνα έμοιαζε να εκρήγνυται στην οθόνη. Ξαφνικά ο κόσμος ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που γνώριζα. Ολόκληρες κουλτούρες, ζωές και τοπία ξεδιπλώνονταν μπροστά μου και άναψαν κάτι μέσα μου -μια δίψα για περιπέτεια, για γνώση, για κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, για δημιουργία χαρακτήρων, για αφήγηση ιστοριών, για εξερεύνηση του κόσμου. Μου άνοιξε τα μάτια, άνοιξε τη φαντασία μου στη δυνατότητα ότι η ζωή μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια που τότε νόμιζα πως είχε. Εκείνη η δέσμη φωτός έφερε την επιθυμία μου να ανοίξω τον κόσμο -και από τότε την ακολουθώ».

Ο Κρουζ έχει αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες στα Όσκαρ: Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες Γεννημένος την 4η Ιουλίου και Jerry Maguire, Β’ Ανδρικού Ρόλου για το Magnolia και Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός του Top Gun: Maverick.

Ο Τομ Κρουζ με την Ντέμπι Άλεν και τον Γουίν Τόμας με τα τιμητικά Όσκαρ, στα 16α Governors Awards. 16 Νοεμβρίου, Λος Άντζελες.

Κατά την τελετή απονομής, η Σίνθια Ερίβο παρέδωσε τιμητικό Όσκαρ στη χορογράφο Ντέμπι Άλεν. Ο σκηνογράφος Γουίν Τόμας τιμήθηκε επίσης για το σύνολο του έργου του. Το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt απονεμήθηκε στην Ντόλι Πάρτον, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω θεμάτων υγείας και έστειλε μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία.

Στα Governors Awards παρέστησαν μεταξύ άλλων, οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ντουέιν Τζόνσον, Έμμα Στόουν, Τζένιφερ Λόρενς, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Σίντνεϊ Σουΐνι.

Με πληροφορίες από Variety