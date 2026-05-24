Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από το «The Resurrection of the Christ», το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Passion of the Christ» (2004), ένα μακρινό πλάνο του Ιησού, όχι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.

Τα γυρίσματα της επικής βιβλικής ταινίας, που χωρίζεται σε δύο μέρη, ολοκληρώθηκαν επισήμως νωρίτερα από τον προγραμματισμό, μετά από 134 ημέρες σε διάφορες τοποθεσίες της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μπάρι, η Τζινόζα στον Τάραντα, το Μπρίντιζι και η Ματέρα -Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Advertisement

Advertisement

Μαζί με το πρώτο φωτογραφικό στιγμιότυπο, ο Γκίμπσον ανακοίνωσε και την αναβολή της πρεμιέρας των δύο ταινιών. Το «Part One» μετατέθηκε λίγες εβδομαδες αργότερα και πλέον προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου 2027 (αντί για τις 26 Μαρτίου), ενώ το «Part Two» θα καθυστερήσει κατά έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς μεταφέρεται από τις 6 Μαΐου 2027 στις 25 Μαΐου 2028. Και οι δύο ταινίες πάντως θα κάνουν πρεμιέρα την Ημέρα της Αναλήψεως.

Ο Γκίμπσον δήλωσε ότι μετέφερε την ιστορία στη μεγάλη οθόνη «ακριβώς όπως την είχε οραματιστεί». «Είμαι βαθιά ευγνώμων προς το εξαιρετικά ταλαντούχο καστ και συνεργείο μου που έδωσαν την ψυχή τους σε αυτή την παραγωγή. Μαζί δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά δυνατό», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτή η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του έργου της ζωής μου και απαίτησε τα πάντα από μένα, τόσο ως σκηνοθέτη όσο και ως καλλιτέχνη. Για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ταινία. Είναι μια αποστολή που φέρω στους ώμους μου εδώ και πάνω από 20 χρόνια: Να αφηγηθώ αυτό που πιστεύω ότι είναι η σημαντικότερη ιστορία στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Το «The Resurrection of the Christ» αποτελεί τη συνέχεια του «The Passion of the Christ», όπου τον Ιησού υποδύθηκε ο Τζιμ Καβίζελ και η Μόνικα Μπελούτσι τη Μαρία τη Μαγδαληνή, στις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη Σταύρωση. Ο Γκίμπσον έχει χαρακτηρίσει το σίκουελ ως ένα «acid trip», λέγοντας αναφερόμενος στο σενάριο ότι «δεν είχε διαβάσει ποτέ κάτι παρόμοιο». Η πλοκή, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, αναμένεται να επικεντρωθεί στην Ανάσταση του Ιησού.

Το ρόλο του Χριστού αναλαμβάνει ο Φιλανδός ηθοποιός Τζάακκο Όχτονεν, την Μαρία Μαγδαληνή η Κουβανή Μαριέλα Γκαρίγκα, ενώ την Παναγία η πολωνικής καταγωγής Κάσια Σμούτνιακ. Στο καστ επίσης ο Πιερ Λουίτζι Πασίνο στον ρόλο του Πέτρου, ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο ως Πόντιος Πιλάτος και ο Ρούπερτ Έβερετ σε ένα ρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από Variety