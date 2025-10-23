Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει πίσω από την κάμερα με το επικό, όπως προκύπτει από τους αριθμούς τουλάχιστον, «The Resurrection Of The Christ», που αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στο φετινό American Film Market, το οποίο διεξάγεται στο Λος Άντζελες, στις 11-16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της ταινίας που θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια -ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.

Η Lionsgate, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το «big ticket» στην αγορά, μετά την παρουσίαση της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.

Η παραγωγή που αυτή τη στιγμή γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο, 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της Ανάληψης. Πρόκειται για το σίκουελ του «The Passion of the Christ» (2004) και σύμφωνα με τον ίδιο τον Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού», κάτι που πιθανώς εξηγεί εν μέρει τον μεγάλο προϋπολογισμό.

Ο Γκίμπσον υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Το ρόλο του Ιησού αναλαμβάνει ο Φιλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, την Μαρία Μαγδαληνή η Κουβανή Mariela Garriga ενώ την Παναγία η πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak. Το καστ επίσης περιλαμβάνει τον Pier Luigi Pasino στο ρόλο του Πέτρου, τον Riccardo Scamarcio ως Πόντιο Πιλάτο και τον Rupert Everett σε ένα άγνωστο ρόλο.

Η ταινία του 2004 που εστιάζει στις τελευταίες 12 ώρες πριν την σταύρωση του Ιησού, έκανε εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων. Επίσης το «The Passion of the Christ», απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες Μακιγιάζ, Φωτογραφίας και Πρωτότυπης Μουσικής.